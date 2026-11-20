La presentación se realizó en la sede de los Ex Combatientes de Malvinas en Ituzaingó. Describe lo que fueron los momentos más difíciles del Servicio Militar Obligatorio. El Libro ya se encuentra a la venta en la plataforma digital de Amazon.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 0:00hs.

El periodista Cesar Millán presentó el libro en la sede de los Ex Combatientes de Malvinas de la ciudad de Ituzaingó, y contó con la presencia de colegas, amigos y familiares.

En su autobiografía, el periodista Cesar Millán describe detalladamente lo que significaba cumplir con el servicio militar obligatorio en el año 1980, antes del conflicto militar de Malvinas ocurrido en el año 1982.

'La Colimba' significaba en la vida de los jóvenes de 18 años un verdadero trauma, en el libro repasa los momentos más difíciles del Servicio Militar como adiestramiento para la guerra de Malvinas.

La lectura es atrapante porque a medida que el lector se introduce en ella, se descubre un mundo totalmente desconocido para el común de la gente. Millan describe con precisión los vejámenes a los que eran sometidos, la violencia verbal y el esfuerzo físico hasta límites inimaginables

En el desarrollo de libro, también expone los valores aprendidos y el amor a la Patria y a sus símbolos, el respeto al semejante y la familia como aspectos altamente positivos tras el cumplimiento del servicio militar obligatorio.

El libro ya se puede conseguir en la plataforma digital de Amazon, pudiéndose comprar desde cualquier parte del mundo, solo se debe ingresar en la plataforma y poner el en buscador en nombre del periodista Osvaldo Cesar Millán, y proceder a la compra del mismo que la empresa Amazon lo imprime y le envía a su domicilio.

Autobiografía

Cesar Millán nació en Oberá, provincia de Misiones. Estudió periodismo en la Universidad Nacional de Misiones y en el año 1997 se radicó en Ituzaingó. Es escritor, conferencista, especialista en política y economía.

Se destaca en su interés por la investigación que lo llevó a comprometerse con los temas de la zona, que lo llevó a escribir su primer libro, Yacyretá Apipe y los límites, en la que cuenta que es lo que ocurrió con la traza del límite, contando quienes fueron los protagonistas que decidieron modificar la traza y con que argumentos dejaron un pedazo de territorio argentino en aguas de otros país.

Millán también tiene un extenso trabajo en medios, radio, televisión y prensa escrita.