El Celeste derrotó por 96-89 a Independiente de Oliva. Así, logó su quinto triunfo consecutivo, dejó atrás el flojo arranque de la temporada y tiene un récord positivo de 5-4

jueves 19 de noviembre de 2026 | 23:33hs.

Foto: prensa OTC.

Oberá Tenis Club (OTC) se impuso por 96-89 ante Independiente de Oliva, Córdoba, en un partido válido por la fase regular de la Liga Nacional de básquet. Con este resultado, el representante misionero sumó su quinto triunfo consecutivo y ahora ostenta un récord positivo de 5-4.

Este jueves, el elenco dirigido por Fabio Demti confirmó la levantada y dejó definitivamente atrás el flojo inicio de temporada, donde padeció cuatro derrotas en fila.

Fue un equipo intenso y dominó las acciones desde el primer minuto. Defendió, se pasó la bola y tuvo gol en varias manos.

En ofensiva se destacaron Will Vorhees (17), Bruno Sansimoni (14), Juan Cruz Oberto (12), Tyrese Prince (12) y Alejo Azpilicueta (10). Por el lado de la visita, Juan Guerrero (17), el ex OTC Enzo Filippetti (15) y Rolando Vallejos (15).

Ya desde el arranque, el Celeste tuvo gran efectividad desde el perímetro y sacó una primera ventaja de 17-3, que al final del primer cuarto se tradujo en 28-11.

En ese tramo, el dueño de casa clavó 4 triples en 6 intentos, mientras que la visita sólo anotó uno de 9.

Intensidad y puntería

En la continuidad, Independiente mejoró en defensa y afinó la puntería desde larga distancia, aspectos que le posibilitaron descontar.

De todas formas, la rotación de OTC permitió mantener la intensidad y anotó por varias vías para retomar una ventaja de 16 puntos (49-33).

Tras el descanso largo, el local pisó el acelerador y sacó una máxima de 21 promediando el tercer parcial. Pero el rival es un equipo aguerrido, mejoró en su campo y achicó a 10. El cuarto cerró 71-58 para el Celeste.

En el último tramo el anfitrión manejó la ventaja con la intensidad de la segunda unidad más Brocal. Con cuatro por jugar, un triplazo de Fernández le dio una luz de 16.

Para el cierre volvieron los titulares y se consolidó un triunfo que ratificó el gran momento del equipo, aunque Independiente quemó las naves para decorar el resultado.

Ahora habrá un parate por los compromisos de la selección, por lo que OTC recién volverá a jugar el 10 de diciembre, cuando recibirá a Olímpico de La Banda, Santiago del Estero.