A las 22.30 los bomberos fueron alertados de la situación. Cuatro dotaciones y el sistema propio de prevención de incendio, permitió el rápido control del fuego.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 23:13hs.

En las 22.30 horas de este jueves los bomberos de Jardín América recibieron un llamado por un incendio en la empresa El Vasco de la ciudad de Jardín América, entidad ubicada al costado de la ruta provincial 7.

En el lugar trabajan arduamente dotaciones de Bomberos Voluntarios de Jardín América, Bomberos Voluntarios de Capioví, Bomberos Voluntarios de Ruiz de Montoya y Bomberos de la Policía de Misiones. Un total de 4 dotaciones con 12 efectivos intervenientes, 2 móviles, 2 auto bombas y 4 cisternas.

El hecho tuvo foco en la cinta de secado de hoja yerba mate de El Vasco S. A. No se registraron lesionados y por medio del despliegue efectuado por los efectivos de las fuerzas, cinco líneas propias del establecimiento, seguido de dos líneas de Bomberos Voluntarios de Jardín América, se arrojó agua hasta la contención de las llamas y descenso de la temperatura.

Tras las primeras averiguaciones expusieron que se produjo de manera accidental debido al sobrecalentamiento de cinta de secado y afecto 30 toneladas aproximadamente de hoja verde de yerba mate, como así también la cinta de secado y la estructura de techo.

Desde la empresa explicaron a El Territorio, que todos los mecanismos de prevención funcionaron bien, que los daños fueron menores y se pudo controlar rápidamente.