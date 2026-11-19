El misionero llega a la última cita del calendario ubicado 11° en el campeonato de la Clase 1, con 125.5 puntos, a solamente 12,5 unidades de ubicarse en el top 10.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 22:30hs.

Santiago Possiel se prepara para disputar este fin de semana el Gran Premio Coronación del Turismo Pista, que tendrá como escenario el Autódromo de Rafaela, Santa Fe. Que tuvo una sola presentación de la categoría en agosto de 2015.

El misionero llega a la última cita del calendario ubicado 11° en el campeonato de la Clase 1, con 125.5 puntos, a solamente 12,5 unidades de ubicarse en el top 10. El líder del certamen es Joaquin Cortina con 258.5 puntos.

Rafaela es un trazado de alta velocidad, de 4740 metros de extensión, donde la succión entre los autos es un factor determinante para lograr buenos registros y avanzar en las posiciones.

“Es un circuito nuevo para la categoría, a pura succión. Parece que dará mucho espectáculo, pero veremos cómo se dan las cosas. A principio de año dije que sería una temporada de aprendizaje, sin importar el resultado. Pero todo va muy rápido con el Corsa. Agradecer a mi familia por una fecha más, a Fabio Fiornovelli, Diego y equipo. Gracias Oreja, por los motores y a las empresas que me acompañan: Bardahl, Godoy Poviña, Ciccarelli, Río Uruguay Seguros (RUS), Binder - Depósitos Fiscales, Grupo Horianski, Possiel MotorParts, Osvaldo Tienda de Vinos, Apart Sombras del Paraná” cerró Possiel.

La actividad comenzará el viernes con dos sesiones de entrenamiento, a las 9.30 y 11.30. La primera clasificación tendrá lugar a las 14.30.

El sábado se disputará la segunda tanda clasificatoria desde las 8.55 y las series a partir de las 13.09 que se podrá ver por Motor Play. Mientras que, el domingo será el turno de la final, a un máximo de 25 minutos, desde las 11:20 con transmisión de Canal 9.