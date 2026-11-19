Solo 17 pilotos giraron y no marcaron tiempos, entre ellos el argentino, debido a las condiciones de la pista por la lluvia y baja temperatura.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 23:24hs.

La Fórmula 1 moderna evita salir a pista cuando llueve intensamente. A eso hay que sumarle el frío de la noche de Las Vegas. Esta situación fue palpable ante las condiciones meteorológicas en la ciudad que nuevamente alteraron el show de ver a los autos de Fórmula 1 en el comienzo. Con una lluvia continua, charcos y baja temperatura en los 6.201 metros del circuito callejero, ante lo cual solo 17 de los 22 pilotos presentes salieron a hacer una par de giros de reconocimiento calzando el compuesto azul (full-wet) de neumáticos para lluvia.

En los 60 minutos de pista habilitada solo pudieron realizar un reconocimiento los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell, los Cadillac de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, los Haas de Ryo Hirakawa (en reemplazo de Oliver Bearman) y Rafael Câmara, las Ferrari de Dino Beganovic (en lugar de Lewis Hamilton) y Charles Leclerc, los Williams de Alex Albon y Carlos Sainz, los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar, los Audi de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, el Aston Martin de Jak Crawford (a bordo del auto de Fernando Alonso) y los Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Por su parte, tanto el argentino Franco Colapinto como su compañero Pierre Gasly se quedaron en el box de Alpine aguardando porque las condiciones mejoraran y salieron a pista cuando restaban un par de minutos para culminar esta primera sesión del GP de Las Vegas; cuando transitaba la recta más extensa del circuito, el A526 del pilarense pisó en un charco y se desacomodó, pudiendo corregir y mantener la trayectoria sin complicaciones, evitando un roce con el muro.

Todos ellos solo completaron la vuelta pero retornando a boxes antes de cruzar la línea de control para conocer un tiempo de referencia con las condiciones de piso mojado, sin tomar riesgos y, como fueron los casos de Crawford que debió girar para sumar kilómetros a fin de obtener la súper licencia de F1. En tanto, no salieron Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin), Liam Lawson y Arvid Lindblad (Racing Bulls), quienes junto a Hamilton (Ferrari), Bearman (Haas) y Alonso (Aston Martin) esperan por mejores condiciones para girar.

Inéditamente, la planilla de esta actividad estará en blanco en la columna de los tiempos y precisamente por no tener uno registrado por quienes se animaron a hacerlo. La revancha será a la hora 1:00 de nuestro país con la segunda tanda de ensayos.