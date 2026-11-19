Arranca este viernes la 40ª edición del Torneo Internacional Carlos Culmey en Cerro Largo
Este viernes dará inicio en la ciudad brasileña de Cerro Largo (Rio Grande do Sul) Brasil la 40ª edición del Torneo de Integración Internacional Deportiva 'Pionero Carlos Culmey', tradicional certamen de hermandad que se extenderá hasta el domingo.
El encuentro reunirá a más de 2.000 deportistas provenientes de 16 municipios de Argentina y Brasil fundados por Carlos Culmey, con la participación de las delegaciones misioneras de Montecarlo, Puerto Rico, Capioví y Ruiz de Montoya.
Si bien la acción deportiva comenzará temprano en los distintos escenarios de competencia, la ceremonia oficial de apertura se llevará a cabo este viernes a las 20 en el pabellón central del Parque Municipal de Exposiciones Elemar Kuhn, velada que contará con la animación musical de Garotos Do Fandango y DJ Kemper.
Además de los cuatro municipios misioneros, dirán presente las delegaciones brasileñas de Cunha Porã, Cunhataí, Maravilha, Pinhalzinho, Palmitos, Riqueza, Saudades, São Carlos y Caibi (estado de Santa Catarina), junto a Cerro Largo, Santo Cristo y Salvador das Missões (Rio Grande do Sul).
La grilla general abarca competencias en fútbol de campo, fútbol 7 (veteranos y máster), futsal, vóley femenino y masculino, beach vóley femenino y masculino, bochas y bowling femenino y masculino, bocha 48 masculino, maratón femenino y masculino, ajedrez mixto, futvóley femenino y masculino, y pádel.
El debut de Montecarlo este viernes
La delegación de Montecarlo, que competirá en 15 disciplinas, emprendió el viaje hacia territorio brasileño este jueves, realizando el cruce fronterizo en balsa a través de Puerto Mauá, para llegar con antelación y descansar de cara a una intensa primera jornada.
Cronograma para este viernes para los deportista de Montecarlo
Futsal Masculino: 13:30 Montecarlo vs. Palmitos | 18:30 Montecarlo hs vs. Cunhataí.
Fútbol 7 Veteranos: 13:30 Montecarlo vs. Puerto Rico | 15:10 Montecarlo vs. Cerro Largo.
Beach Vóley Femenino: Inicio 14 Montecarlo vs. Capioví.
Beach Vóley Masculino: Enfrentamientos ante Capioví y Palmitos.
Ajedrez Mixto: Inicio de las rondas a las 14.
Fútbol 7 Máster: 14:30 Montecarlo vs. Salvador das Missões | 16 Montecarlo vs. Capioví.
Futsal Femenino: 15:20 Montecarlo vs. São Carlos | 16 Montecarlo vs. Capioví.
Fútbol de Campo: 16:30 Montecarlo hs vs. Pinhalzinho.
Bochas: 18:30 Montecarlo vs. Riqueza.