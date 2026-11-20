Después de meses de tratamiento, se sancionó la ley de "Inviolabilidad de la propiedad Privada". Hay consenso en la "ley Joaquín" para la seguridad de espacios recreativos. Polémica por el régimen de cabotaje y una designación en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 0:15hs.

Después de la aprobación unánime de la ley de fortalecimiento para la discapacidad, que contiene una serie de reformas que movilizaron a referentes y familiares del sector a la plaza del Congreso, el Senado avanzó sobre un extenso temario que superó las diez horas de debate.

Se trata de la primera de tres sesiones que tiene planificada la Cámara alta para este mes, que continuará con actividad el miércoles 25 (defensa de gestión de Diego Santilli) y jueves 26 de noviembre (con el debate de la reforma electoral). La segunda aprobación fue la del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que ocurrió con 47 votos a favor contra 22 rechazos: sólo el peronismo se opuso.

Otro de los temas latentes fue el de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que en agosto tuvo su punto de mayor tensión dado el debate en torno a la ley de Tierras y de Manejo del Fuego, que finalmente fueron excluidas de la redacción. Incluso el régimen de Tierras sería refrendado en el proyecto, luego de la aprobación en Diputados, dada a estar a tiro judicial de un fallo de la Corte Suprema. La votación final fue de 42 posiciones a favor y 26 rechazos. Además del peronismo, se opusieron los oficialismos de Neuquén y Santa Cruz.

Entre las modificaciones está la metodología de expropiaciones, estableciendo que "la utilidad pública será de interpretación restrictiva" y que se fije como límite de "ocupación temporánea anormal" en un máximo de 90 días; y la ampliación de la metodología de desalojos, que garantiza 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre "la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo".

El miembro informante, Agustín Coto (La Libertad Avanza) se circunscribió a plantear que "es un tema que ya hemos tratado largamente en esta Cámara, más allá del camino de la ley y el tratamiento en las comisiones". "Ni siquiera se habla de un mes de aviso", criticó por su parte José Mayans (Justicialista) sobre el esquema de desalojos y apuntó contra "toda la fuerza pública en forma inmediata a sacarle a patadas a la gente que perdió el trabajo y no puede pagar su alquiler".

Tratado de Cooperación en materia de Patentes: de qué trata

A su vez, se votará la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Busca simplificar y unificar la etapa inicial de los trámites para proteger invenciones en otros países, como parte del tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), firmado en 1970. Desde ese año, nuestro país evitó plegarse, principalmente por los reclamos de los laboratorios nacionales, que cuestionan las consecuencias que podría tener la utilización de informes técnicos elaborados por oficinas extranjeras para el análisis de nuevas invenciones.

Entre sus medidas, establece una solicitud internacional única para que sea posible presentar una única solicitud estandarizada ante la oficina argentina de patentes para iniciar el trámite de protección en más de 160 países miembros; la extensión del plazo de prioridad de 12 a 30 meses; y la protección frente al “evergreening” para evitar que modificaciones menores en medicamentos existentes sean utilizadas para extender artificialmente los monopolios de las farmacéuticas. En Diputados, donde se aprobó el proyecto con 147 votos a favor y 93 en contra, se excluyó el capítulo II para evitar la intervención de oficinas extranjeras y favorecer la disponibilidad de medicamentos genéricos a menor costo.

El peronismo rechazó la iniciativa en soledad y, entre sus oradores, habló Jorge Capitanich: "Las patentes generan escasez artificial, que es la limitación deliberada de la oferta de un bien o servicio", sostuvo y consideró que la "Argentina tiene la posibilidad de articular tecnología, industria y recursos científicos". "El cambio de reglas de juego constituye un atentado contra nuestra soberanía y producen un giro de 180°", sentenció. "Esto es darle seguridad jurídica, calidad institucional. [...] No es un tratado de libre comercio", contrastó Francisco Paoltroni, el representante del oficialismo, quien dijo que augura "un acuerdo recíproco de inversión y comercio" para el sector.

Sesión en el Senado: proyectos con apoyos

La expectativa del sector naval pasa por la reforma del régimen de cabotaje y Marina Mercante, que ampliaría la participación de buques extranjeros para navegación y el comercio de cabotaje. Tras las manifestaciones en contra de los sindicatos del sector y de operadores navales, el oficialismo dispuso incorporar modificaciones planteadas por Jorge Capitanich y José Neder, que propone un régimen impositivo especial para los buques argentinos, para los que se reservaría hidrocarburos y cargas, y establece un esquema paulatino de incorporación de tripulación nacional en embarcaciones foráneas.

Otra de las iniciativas que llega desde Diputados con apoyo unánime es la denominada "Ley Joaquín", que busca garantizar medidas obligatorias de seguridad en espacios deportivos y recreativos públicos y privados para prevenir accidentes. Su nombre representa un homenaje a Joaquín Gatto, un chico de 12 años de Junín de los Andes que sufrió la caída de un arco de fútbol sin fijación.

Asimismo se tratará una iniciativa para establecer "protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencias que involucren niñas, niños y adolescentes" en establecimientos educativos, deportivos, religiosos y culturales. El temario incluyó tratados internacionales y transferencias de patrimonios del Estado nacional a diferentes provincias.

Comité Nacional para la Prevención de la Tortura

Además, la sesión fue el primer paso para la designación de autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), dedicado a controlar la situación de centros de detención y la labor de las fuerzas de seguridad. Los seleccionados como miembros por el ámbito legislativo son Mariano Przybylski, Gabriela Bencina, Humberto Schiavoni, Fernando Zarabozo, Diego Armesto y Eduardo Toniolli. En tanto que el representante de la Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia es Leonardo Szuchet.

Existe una objeción particularmente contra Fernando Zarabozo, que fue detallada por el CELS en un comunicado, en donde apuntaron contra su "falta de antecedentes, idoneidad e independencia del candidato". La acusación más grave es que "pondría en riesgo la independencia del organismo": "Su carrera se desarrolló en las instituciones que el Comité debe controlar".

Tras detallar su labor desde 2024 en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), sintetizaron que "su función actual consiste en defender a los funcionarios policiales frente a las denuncias e imputaciones judiciales que se les dirigen, y en monitorear los sumarios vinculados al servicio. La función del Comité es la inversa". Los mecanismos locales de prevención de la tortura de 14 distritos rubricaron un comunicado contra la postulación de Zarabozo, señalando el incumplimiento del plazo legal de impugnaciones y la irregularidad del proceso de selección de representantes de la sociedad civil.