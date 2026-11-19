El domingo 29 de noviembre habrá teatro, títeres, música, danzas, juegos y actividades para toda la familia. El encuentro será a partir de las 18 hs, en la Plaza del Bicentenario General José de San Martín, con entrada libre y gratuita

jueves 19 de noviembre de 2026 | 20:20hs.

La ciudad de Wanda se prepara para recibir la sexta edición de “Somos la Selva”, el festival organizado por la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Municipalidad de Wanda para conmemorar el Día Internacional y Provincial del Yaguareté y celebrar la biodiversidad y la identidad misionera.

El encuentro tendrá lugar el domingo 29 de noviembre, de 18 a 21 horas, en la Plaza del Bicentenario General José de San Martín. Será una jornada abierta y gratuita, con actividades artísticas, recreativas y educativas pensadas para compartir en familia y acercarse a la riqueza natural de Misiones.

La programación incluirá la obra de teatro infantil “¡UPS!” por Leticia Ferreyra, títeres a cargo de Sakados del Tacho, danza urbana con la escuela municipal Furia Urbana de Wanda, la presentación del Coro Municipal de Wanda y música en vivo con Mboyeré Trío, que ofrecerá un recorrido por ritmos locales y regionales. También habrá maquillaje artístico, feria gastronómica y artesanal, juegos y espacios interactivos para disfrutar y participar.

Esta sexta edición cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de Misiones y el Banco Galicia y busca generar un espacio de encuentro donde la cultura, el entretenimiento y la educación ambiental se unan para fortalecer el vínculo de las comunidades con la selva misionera.

“El yaguareté y la comunidad serán, una vez más, los grandes protagonistas del festival. El yaguareté es una especie de alto valor ambiental y cultural y, pese a estar en peligro crítico de extinción Misiones alberga la población más importante del país, con una estimación de alrededor de 80 individuos adultos”, indicó Sebastián Fermani, director de conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina. “Es por eso que su conservación es un desafío y responsabilidad para toda la comunidad, requiere proteger la selva y promover formas de convivencia entre las personas y la fauna silvestre” agregó.

A través de “Somos la Selva”, la Fundación Vida Silvestre Argentina busca transmitir una idea central: las personas también somos parte de la selva y convivir con su biodiversidad es parte de nuestra identidad. Una invitación a encontrarnos, celebrar lo que nos une con la naturaleza y reconocer que su cuidado es una responsabilidad compartida.