La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y establece nuevas condiciones para el acceso a las pensiones, garantiza su compatibilidad con el empleo formal y contempla la cobertura de salud y la rehabilitación de beneficios suspendidos.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 7:41hs.

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, tras aprobarlo por unanimidad con 71 votos afirmativos. La iniciativa, que había obtenido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados, fue acompañada por todos los bloques políticos presentes en la sesión.

El proyecto establece un nuevo marco para el funcionamiento del sistema de discapacidad y contempla modificaciones en el régimen de pensiones, las prestaciones y los mecanismos de control. Entre sus principales puntos, fija nuevos requisitos para acceder a las pensiones, garantiza la posibilidad de percibirlas mientras se mantiene un empleo formal y establece condiciones para la cobertura de salud.

Además, incorpora un esquema para la rehabilitación de pensiones que habían sido suspendidas y plantea mecanismos de auditoría y transparencia. Según explicó el senador de La Libertad Avanza Alejandro Monteverde, miembro informante del oficialismo, la propuesta busca brindar previsibilidad y reglas estables al sector. También sostuvo que el texto no establece recortes para el área y que sus disposiciones quedarán incorporadas al Presupuesto 2027.

Durante el debate, la senadora del peronismo Alicia Kirchner consideró que la sanción representa una respuesta importante, aunque advirtió que no resuelve de manera definitiva los problemas del sector. En ese sentido, señaló que la aprobación legislativa constituye un punto de partida frente a los derechos que, según planteó, fueron vulnerados.

Por su parte, la senadora Nadia Márquez destacó que la norma contempla la actualización de aranceles, reglas para las pensiones y compatibilidad con el empleo formal. También remarcó la incorporación de controles y la definición de los recursos destinados a sostener el sistema.

Otra de las intervenciones fue la de la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien anticipó su acompañamiento, aunque reclamó al Gobierno nacional que actualice los pagos de las compensaciones. Según indicó, estos valores acumulan un retraso cercano al 30% respecto de la variación real.

En el cierre del debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado entre los distintos sectores políticos y sostuvo que la aprobación representa un acuerdo social y político. También defendió el equilibrio fiscal como una condición para garantizar la continuidad de la ley en el tiempo.

La votación se realizó sin votos negativos ni abstenciones. La única ausencia fue la de la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti, quien se encuentra de licencia por maternidad.

Debate por la ley de Ludopatía

Durante la misma sesión, también se planteó el tratamiento del proyecto de prevención de la ludopatía, que cuenta con media sanción de Diputados desde hace más de dos años.

El jefe del bloque peronista, José Mayans, solicitó incorporar la iniciativa al temario sobre tablas, al advertir que podía perder estado parlamentario si no avanzaba su tratamiento. Sin embargo, el pedido no reunió los dos tercios necesarios y obtuvo 28 votos a favor y 40 en contra.

Finalmente, se aprobó por unanimidad darle preferencia para su tratamiento en la próxima sesión, prevista para el 26 de noviembre. El proyecto contempla prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de plataformas de apuestas en línea, además de incorporar controles biométricos para impedir el acceso de menores de edad a estos sitios.