La escudería Alpine aguardó 30 minutos para salir a girar en la ventosa tanda nocturna con el piloto argentino y su compañero Gasly, que escoltó a Russell.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 2:20hs.

Franco Colapinto se ubicó noveno en la Practica 2 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas, evento correspondiente a la fecha número 21 de la temporada 2026.

Los Alpine se mostraron competitivos a medida que mejoró la pista y los dos autos se colocaron en el top diez, ya que Pierre Gasly finalizó segundo. George Russell fue el más veloz del entrenamiento que completó el primer día de acción.

Tras el inicio con lluvia, se completó la primera noche de actividad del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en donde a pesar un intenso viento que desafió la estabilidad de los autos en la extensa recta del circuito callejero de 6.201 metros los pilotos pudieron afrontar la sesión cronometrada, en la cual Franco Colapinto quedó 9° con el Alpine A526 y evidenciando una interesante prestación con la evolución del motor Mercedes.

El argentino y su compañero Pierre Gasly aguardaron media hora en boxes mientras que la mayoría trabajaba desde los primeros segundos en el trazado urbano, calzando ambos neumáticos intermedios (verde) en sus autos para evaluar la adherencia con el piso húmedo en buena parte de su recorrido y, en el caso de Colapinto, consiguiendo evolucionar con esas condiciones para establecer 1m49s229 en la mejor de las 12 vueltas recorridas.

Con dicho registro quedó una posición detrás, a 186/1000 del Mercedes que utiliza el flamante campeón mundial Kimi Antonelli; con respecto a Gasly, este sobre el final pudo quedar segundo con 1m47s343 a 71 milésimas de George Russell (Mercedes), quien también se ubicó al tope de las posiciones cuando se bajaba la bandera de cuadros y clausuraba la tanda, que debió interrumpirse con bandera roja faltando diez minutos por basura que había en la pista.

Si bien las condiciones del asfalto estaban con la adherencia mínima debido a la humedad, baja temperatura y las ráfagas, las referencias para Colapinto y Alpine indican que hay una evolución en el funcionamiento del auto con las modificaciones que realizó Mercedes en el motor para esta última parte del año.

La Práctica Libre 3 será hoy viernes desde las 21:30 (horario Argentina). Mientras que el sábado la clasificación se disputará desde la 1 (horario Argentina) y se podrá ver por Fox Sport y Disney+