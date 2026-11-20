La OPAD emitió una advertencia naranja para este viernes en Posadas por lluvias y tormentas ocasionalmente fuertes. Para el sábado y el domingo el aviso bajará a nivel amarillo, con chaparrones, máximas de 31°C y una mejora recién hacia la tarde dominical.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 7:10hs.

Las lluvias y tormentas ocasionalmente fuertes marcan el pulso de este viernes en Posadas, donde rige una advertencia naranja de la OPAD. El cielo permanecerá nublado y el ambiente será cálido, con una mínima de 24°C y una máxima de 28°C, radiación UV moderada y bajo riesgo de incendios. En el resto de la provincia el calor se hará sentir con más fuerza en el norte, con máximas de 32°C en Cataratas del Iguazú y Montecarlo y 31°C en Eldorado, mientras que Oberá rondará los 26°C y San Pedro los 28°C.

Con una máxima que trepará hasta los 31°C y una mínima de 23°C, el sábado se presentará cálido y con nubosidad variable en la capital misionera. Hacia la tarde regresarán los chaparrones bajo advertencia amarilla, por lo que conviene tener el paraguas a mano si hay planes al aire libre. El índice UV volverá a ubicarse en nivel alto y el peligro de incendios seguirá siendo bajo.

El cierre del fin de semana comenzará inestable en Posadas, con lluvias y tormentas matinales bajo advertencia amarilla, aunque el tiempo irá mejorando progresivamente hacia la tarde. El termómetro partirá desde los 24°C y volverá a alcanzar los 31°C en una jornada cálida y mayormente nublada. Al igual que el sábado, la radiación UV será alta y el riesgo de incendios continuará bajo.

Qué tener en cuenta

Precaución este viernes: ante la advertencia naranja por tormentas fuertes, evitá circular durante los chaparrones más intensos y asegurá objetos sueltos en patios o balcones.

Fin de semana con paraguas: tenelo a mano tanto para la tarde del sábado como para la mañana del domingo.

Protección solar: en los momentos de cielo abierto del sábado y el domingo el índice UV será alto, por lo que se recomienda usar protector solar y gorra.