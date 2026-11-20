La dependencia registró casi 1.850 intervenciones entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. Su titular Juan Paonessa anticipó a El Territorio que la semana próxima lanzarán una encuesta para conocer la opinión de los usuarios del transporte urbano.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 9:10hs.

La cantidad de reclamos y consultas que llegaron a la Defensoría del Pueblo de Posadas registró un incremento cercano al 50% durante el último año, con los servicios públicos como principal motivo de intervención. Casi el 30% de las demandas estuvieron vinculadas con problemas en la prestación de servicios como agua, energía, recolección de residuos y seguridad, según el balance de gestión presentado por el organismo.

Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, la Defensoría contabilizó 1.846 actuaciones, un 44% más que en el período anterior. Dentro de ese universo se registraron 1.186 atenciones y reclamos, 318 expedientes administrativos iniciados y 342 actividades territoriales. Además, los expedientes iniciados aumentaron un 113% interanual.

Los datos fueron expuestos durante la sesión del Concejo Deliberante de este último jueves, cuando la Defensoría del Pueblo presentó su balance de gestión correspondiente a 2026. En diálogo con El Territorio, el defensor del pueblo, Juan Martín Paonessa, explicó cuáles fueron las principales problemáticas que llegaron al organismo y adelantó una nueva iniciativa vinculada con el transporte urbano de pasajeros.

“Los principales reclamos, casi el 30%, se concentraron en lo que son servicios públicos y privados. Entiéndase recolección de residuos, luz, agua. El tema seguridad también lo hemos incorporado como un reclamo de servicio”, detalló.

En ese sentido, explicó que la categoría no se limita a los servicios domiciliarios, sino que también contempla cuestiones relacionadas con el patrullaje policial, la seguridad vial y la iluminación urbana. Se trata de demandas que, de acuerdo con el defensor, forman parte de las preocupaciones cotidianas de los vecinos y requieren la intervención del organismo.

En un segundo lugar se ubicaron las consultas de asistencia técnica y jurídica. Paonessa señaló que una parte importante del trabajo consiste en orientar a los ciudadanos frente a situaciones que generan preocupación, como recibir una carta documento o una notificación de deuda con aviso de próximo corte de un servicio.

“Nosotros damos ese asesoramiento jurídico para que la persona pueda entender que no se tiene que alarmar, sino que tiene que seguir determinados pasos. La orientamos para que pueda hacerlo sin que se asuste”, explicó.

El informe de gestión refleja que el asesoramiento jurídico y los reclamos por servicios públicos concentraron casi el 70% de las intervenciones. En cuanto a las vías de acceso, el 47% de los vecinos acudió presencialmente a la sede de la Defensoría por calle Félix de Azara, el 35% utilizó el formulario web y el 14% se comunicó a través de WhatsApp.

Foto: Julián Grondona.

Lanzarán una encuesta para conocer percepciones sobre el transporte

Otro de los temas que continúa presente en las consultas es el funcionamiento del transporte urbano de pasajeros. Si bien Paonessa reconoció que no pierde relevancia, indicó que los reclamos suelen intensificarse en determinados momentos del año, especialmente cuando se aproxima la audiencia pública del transporte y al comienzo del ciclo lectivo.

“Durante todo el año siempre hay consultas, pero tiene sus picos. A final de año, cuando sabemos que se acerca la audiencia pública de transporte, y también cuando arrancan las clases, aparecen naturalmente todas estas cuestiones, como la frecuencia y la saturación (del servicio)”, señaló.

En ese contexto, anticipó a este medio que la semana próxima la Defensoría pondrá en marcha una encuesta destinada a los usuarios del transporte urbano de Posadas. La iniciativa busca reunir opiniones y experiencias de quienes utilizan diariamente el servicio para trasladarlas a la próxima audiencia pública.

“Queremos que los vecinos de la ciudad puedan hacer llegar sus voces a la audiencia. Sabemos que a veces es un poco complicada, que queda trasmano y se realiza en determinados horarios. Entonces, queremos llevar esa voz del vecino, porque no es algo que opino yo, sino que queremos trasladar lo que dice la persona que está tomando el colectivo todos los días”, sostuvo.

La encuesta estará disponible a partir de la semana próxima y también se realizarán relevamientos presenciales en distintas paradas de colectivos. Según explicó Paonessa, la intención es que las respuestas permitan poner en conocimiento tanto a las empresas prestatarias como a las autoridades encargadas del control del servicio sobre las dificultades que atraviesan los pasajeros.

Más expedientes y seguimiento de los casos

Respecto del volumen de trabajo administrativo, Paonessa precisó que las 1.846 actuaciones incluyen diferentes tipos de intervenciones, entre ellas las consultas, los reclamos y el asesoramiento jurídico. De ese total, 318 derivaron en expedientes administrativos, que representan un incremento del 113% respecto del período anterior.

El defensor explicó que estos procedimientos se abren cuando una problemática requiere mayor documentación y seguimiento. En esos casos se incorporan datos personales, pruebas, intimaciones y otros elementos necesarios para realizar presentaciones ante organismos o entidades involucradas.

“Son los casos que necesitan mucha más documentación, audiencias y otro tipo de elementos. Hay que hacerles un seguimiento que quizás lleva más de una semana, porque se tienen que realizar presentaciones ante entidades que requieren esa burocracia”, indicó.

También señaló que algunas situaciones pueden derivar en la necesidad de avanzar por la vía judicial cuando no se encuentran respuestas por otros canales. Sobre el nivel de resolución de los reclamos, estimó que actualmente se ubica entre el 80% y el 90%, aunque aclaró que todavía hay actuaciones abiertas.

“El corte se hace en octubre, pero siguen habiendo hoy diferentes reclamos abiertos. Por eso, el porcentaje de resolución es una estimación sobre el total de las intervenciones”, explicó.

El balance también incluyó las actuaciones vinculadas con personas con discapacidad. Durante el período relevado se contabilizaron 54 atenciones relacionadas con dificultades en el acceso a pensiones no contributivas, problemas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y prestaciones de salud. De esas situaciones, 24 derivaron en la apertura de expedientes administrativos.

En el plano territorial, las 342 actividades realizadas durante el año formaron parte de las estrategias para acercar el organismo a los barrios y facilitar el acceso de los vecinos a sus servicios, además de las consultas que se reciben habitualmente en la sede y por los canales digitales.