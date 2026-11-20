Micaela Celeste O. (18) fue detenida este jueves en Wanda, por orden del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado. En la causa también están involucrados la expareja del joven y dos adolescentes.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 8:01hs.

La investigación por la muerte de Roque Ovando, el joven de 21 años que murió en el hospital luego de permanecer varios días agonizando por golpes recibidos por un grupo de mujeres y adolescentes, sumó una nueva detenida en las últimas horas. Se trata de Mirella Celeste O. (18), quien era pareja de la víctima y fue arrestada en la tarde de este jueves en Wanda, por orden del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado. En la causa ya se encontraban involucrados una mujer de 28 años, expareja del joven, y dos adolescentes de 15 y 16 años.

La detención se concretó cerca de las 18, mediante un trabajo coordinado entre efectivos de la Comisaría Segunda de Eldorado y la Comisaría de Wanda, en cumplimiento de una orden judicial dictada en el marco de la causa caratulada como homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Como viene informando este medio, el hecho ocurrió el pasado 24 de octubre en Eldorado, cuando Roque Ovando sufrió una violenta agresión que le provocó graves lesiones en la cabeza. El joven permaneció internado en el Hospital Samic, donde fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, falleció el 2 de noviembre como consecuencia de las lesiones sufridas.

A partir de las primeras investigaciones, la Justicia dispuso la detención de Micaela Belén B. (28), expareja de la víctima, mientras que otros dos adolescentes involucrados, de 15 y 16 años, fueron alojados en el Cemoas

Con el avance de la investigación y las nuevas medidas dispuestas por la Justicia, los efectivos localizaron y detuvieron en Wanda a Mirella Celeste O., de 18 años, identificada como la última pareja del joven fallecido.

Finalmente, la detenida fue trasladada a la Comisaría Segunda de Eldorado, donde quedó a disposición del magistrado interviniente. Su comparecencia ante el Juzgado fue fijada para este viernes 20 de noviembre, mientras continúa la investigación para establecer el grado de participación y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.