Cerraron el parque provincial Moconá por la crecida del arroyo Yabotí

El área protegida permanece cerrada al público debido al aumento del nivel del arroyo, una situación que impide el acceso y el normal desarrollo de las actividades turísticas.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 8:12hs.

El parque provincial Moconá permanece cerrado al público debido a la crecida del arroyo Yabotí, que afecta las condiciones de acceso al área protegida. La medida fue comunicada durante la mañana y responde al aumento del caudal de agua, que impide garantizar las condiciones necesarias para el ingreso de visitantes. El cierre se mantendrá mientras persistan las condiciones que afectan la zona. Se recomienda a quienes tenían previsto visitar los Saltos del Moconá consultar previamente el estado del parque antes de trasladarse hasta el lugar.

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