Un policía murió tras despistar con su motocicleta en Posadas
Un efectivo perteneciente a la Policía de Misiones, identificado como Diego Sosa, falleció en la mañana de este viernes tras protagonizar despistar cuando circulaba en motocicleta sobre la rotonda de las avenidas Costanera y Chabacuco, en el acceso oeste de Posadas. Junto al uniformado iba su hijo menor de edad, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Según fuentes oficiales, el siniestro vial ocurrió cerca de las 7:20 cuando, por causas que se investigan, la motocicleta en la que circulaban despistó e impactó contra un poste metálico del alumbrado público. Producto del impacto, Sosa -quien prestaba servicios en la Unidad Regional I- murió al instante.
En tanto, el menor continúa internado en el hospital local y se aguarda sobre su estado de salud por posibles lesiones sufridas a raíz del despiste.