Un policía murió tras despistar con su motocicleta en Posadas

Diego Sosa, quien prestaba servicios en la UR I, iba acompañado de su hijo menor de edad cuando despistó sobre la rotonda de la avenida Costanera y Chabacuco, e impactó contra un poste de metal.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 8:10hs.

Un efectivo perteneciente a la Policía de Misiones, identificado como Diego Sosa, falleció en la mañana de este viernes tras protagonizar despistar cuando circulaba en motocicleta sobre la rotonda de las avenidas Costanera y Chabacuco, en el acceso oeste de Posadas. Junto al uniformado iba su hijo menor de edad, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Según fuentes oficiales, el siniestro vial ocurrió cerca de las 7:20 cuando, por causas que se investigan, la motocicleta en la que circulaban despistó e impactó contra un poste metálico del alumbrado público. Producto del impacto, Sosa -quien prestaba servicios en la Unidad Regional I- murió al instante. En tanto, el menor continúa internado en el hospital local y se aguarda sobre su estado de salud por posibles lesiones sufridas a raíz del despiste.

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