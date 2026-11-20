Campo Ramón: Guardianes del Monte recibe una distinción de la Red Federal de Escuelas Verdes 2026

El programa municipal funciona desde abril de 2025 y contempla talleres, charlas y actividades prácticas dirigidas a estudiantes, docentes y familias. Ya participaron del proyecto 17 escuelas, más de 68 docentes y alrededor de 800 estudiantes.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 9:23hs.

Guardianes del Monte, el proyecto ambiental de las escuelas de Campo Ramón, Misiones, fue seleccionado para recibir la distinción de la Red Federal de Escuelas Verdes 2026. Un reconocimiento que es de toda la comunidad: escuelas, docentes, niños y niñas, familias, supervisoras, directivos y profesionales que acompañaron el camino. Guardianes del Monte nace del Ejecutivo Municipal, a cargo de Márquez Da Silva , con un equipo de coordinación Osuna Lorena, Valeria Morales, Docente Claudia Camacho. Es un trabajo transversal que busca cuidar el territorio lugar, conocerlo y que los niños y niñas participen, aprendiendo, cuidando y siendo protagonistas. El lanzamiento oficial fue el 22 de abril de 2025, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra. El programa municipal contempla talleres, charlas y actividades prácticas dirigidas a estudiantes, docentes y familias; y deja instalada en la comunidad una cultura de cuidado ambiental, promoviendo prácticas de reciclaje, economía circular y protección de la biodiversidad, consolidando a las instituciones educativas como protagonistas de este proceso. Participan del proyecto 17 escuelas, más de 68 docentes y alrededor de 800 estudiantes.

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