El Tribunal Penal Uno se encamina a dictar sentencia por el crimen de la pequeña Milagros

Comenzaron los alegatos en el caso que tiene a Daniel Alberto Nacimiento en el banquillo. Finalizadas las exposiciones de las partes, los jueces David Milicich, Horacio Paniagua y Jorge Villalba deberán deliberar y dar a conocer la sentencia.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 8:29hs.

Nacimiento es el único acusado que tiene el aberrante crimen. //Foto: Cristian Valdez.

El debate por el abuso sexual y homicidio de Milagros Ayelén Prestes (10), perpetrado en enero de 2024 en Colonia Aurora, ingresó este viernes en su etapa final, con el inicio de los alegatos ante el Tribunal Penal Uno de Oberá. El primero en exponer los argumentos acustorios sobre los cuales sustentará, seguramente, un pedido de condena, es el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi; luego será el turno de la defensora oficial Flavia Valenzuela, quien representa los intereses del cusado, Daniel Alberto Nacimiento, de 64 años. Finalizadas las exposiciones de las partes, los jueces David Milicich, Horacio Paniagua y Jorge Villalba deberán deliberar y dar a conocer la sentencia. El debate, que es a puertas cerradas, se desarrolló durante tres jornadas. Reunió a casi 30 testigos, entre familiares de la víctima, vecinos, investigadores y peritos. Nacimiento enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado y homicidio agravado.

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