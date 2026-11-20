La mujer, de 27 años, denunció que el acusado ingresó a su vivienda, la mantuvo contra su voluntad y la amenazó. El hombre, de 26 años, quedó a disposición de la Justicia.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 9:19hs.

Un hombre de 26 años fue detenido en Santo Pipó, acusado de agredir físicamente, amenazar y privar ilegítimamente de la libertad a su expareja, de 27 años, en un hecho denunciado en un contexto de violencia de género.

El procedimiento se concretó este jueves 19 de noviembre, luego de la intervención de efectivos de la Comisaría de Santo Pipó, tras recibir la denuncia de la mujer por lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad.

Según relató la denunciante, el episodio ocurrió el miércoles 18, cuando su expareja, identificado como Eduardo Raúl D., ingresó a su domicilio y presuntamente la retuvo contra su voluntad. Durante ese tiempo, habría ejercido violencia física y proferido amenazas.

A partir de la presentación, los efectivos policiales realizaron las actuaciones correspondientes y concretaron la detención del sospechoso.

El caso quedó bajo intervención del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Jardín América, que dispuso notificar al detenido sobre los motivos de su arresto y ordenar su comparecencia ante la sede judicial el próximo lunes 23 de noviembre.

Mientras tanto, el hombre permanece a disposición de la Justicia y continúan las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.