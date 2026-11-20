La provincia registró 25 casos entre enero de 2024 y noviembre de 2026. A nivel nacional, un relevamiento del Cepa contabilizó 953 conflictos, con los despidos y los cierres de empresas como principales causas y la industria como el sector más afectado.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 10:26hs.

El cierre de la fábrica de calzados Dass en Eldorado se discutió, incluso, en el Congreso Nacional.

Misiones fue la provincia del nordeste argentino con mayor cantidad de casos de conflictividad laboral desde enero de 2024, de acuerdo con un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (Cepa). Desde el inicio de la gestión de Javier Milei y hasta los primeros días de noviembre de 2026, el centro contabilizó 25 conflictos laborales en la provincia, una cifra que la ubicó por encima de Corrientes, con 24; Chaco, con 18; y Formosa, con tres casos.

El registro forma parte de un informe que sistematizó 953 episodios de conflictividad laboral en todo el país durante el actual gobierno nacional. Se conformó, aclararon desde el equipo técnico, a partir del seguimiento de coberturas periodísticas y publicaciones de organizaciones sindicales que dieron cuenta de estos casos.

La base incluye situaciones tanto del sector público como del privado y contempla despidos, cierres de establecimientos, suspensiones, crisis empresariales y otros problemas vinculados con las condiciones de trabajo.

En el conjunto del país, Buenos Aires concentró la mayor cantidad de episodios, con 266 casos, seguida por Santa Fe, con 99; Córdoba, con 66; La Rioja, con 65; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 54. Luego se ubicaron Tierra del Fuego, con 45; Entre Ríos, con 37; San Juan, con 31; Tucumán, con 29; y Mendoza, con 26.

Misiones quedó inmediatamente por encima de Corrientes y también superó a Catamarca (22), Santa Cruz (21), Salta (20), Chubut (19), Chaco (18), San Luis (16), La Pampa (15), Jujuy (13), Río Negro (12), Santiago del Estero y Neuquén (8 cada una) y Formosa (3).

La industria concentró casi dos tercios de los conflictos

Uno de los principales resultados del informe es la fuerte concentración de los episodios de conflictividad en la industria, que representó el 65,3% del total. Dentro de ese sector, los rubros textil, alimenticio, metalúrgico y siderúrgico fueron los más afectados.

El sector Servicios ocupó el segundo lugar, con el 15,9% de los casos. Allí se identificaron conflictos en actividades de recreación y esparcimiento, como hotelería (el caso más reciente en la provincia ocurrió en Posadas, con el cierre del hotel Maitei), restaurantes, bingos y casinos, además de transporte, medios de comunicación, bancos, seguros, finanzas y sanidad.

Por su parte, Comercio concentró el 8,4% de los episodios, con los supermercados como principal subsector afectado. El sector Primario acumuló el 7,9%, con dificultades especialmente en hidrocarburos y servicios petroleros, pesca y minería. Finalmente, la Construcción representó el 2,5% de los conflictos registrados.

Los despidos, la principal causa de conflictividad

Al analizar los motivos que originaron los conflictos, el informe identificó a los despidos como el factor predominante. Representaron el 53,7% de los casos relevados, en correspondencia con la pérdida de 437.611 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y julio de 2026, según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) citados en el documento.

En segundo lugar aparecieron los cierres de empresas, que explicaron el 17,5% de los episodios. Las crisis empresariales representaron el 10,7% y las suspensiones, el 9,1%.

El resto se distribuyó entre quiebras (2,3%), retiros voluntarios (2,1%), concursos preventivos (1,9%), conflictos por condiciones de trabajo (1,4%) y paralizaciones (1,3%). En este último grupo de reclamos por condiciones laborales se destacaron principalmente las situaciones de salarios adeudados.

De esta manera, más de la mitad de los conflictos identificados estuvieron directamente relacionados con la reducción de personal, mientras que casi dos de cada diez respondieron al cierre de establecimientos productivos o comerciales.

Las pymes fueron las más afectadas

Otro de los aspectos examinados fue el tamaño y la composición de las empresas involucradas. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) concentraron el 41% de los conflictos laborales, por lo que constituyeron el segmento más afectado durante el período analizado.

En segundo lugar se ubicaron los conglomerados extranjeros, con el 23,5% de los casos, seguidos por las grandes empresas, que representaron el 21,8%. Los grandes grupos económicos concentraron el 9,7%, mientras que las empresas estatales explicaron el 4%.

El documento advierte sobre la situación de las pymes, que tienen un papel central en la generación de empleo y enfrentan un escenario condicionado por la caída del consumo y la apertura de importaciones. En el caso de los conglomerados extranjeros, el informe señala que en numerosos episodios las compañías comenzaron a importar productos en lugar de sostener la producción local o redujeron personal ante la contracción de la demanda.

En cuanto al origen del capital, el 74,2% de los conflictos correspondió a empresas nacionales, mientras que el 24% involucró a compañías de capital extranjero. El 1,7% restante se registró en firmas con participación de capital mixto.

El Cepa aclaró que el relevamiento no representa la totalidad de los conflictos laborales ocurridos en el país durante esos casi tres años, sino aquellos que pudieron identificarse mediante el seguimiento de publicaciones periodísticas y sitios web sindicales y que tuvieron algún grado de exposición pública.