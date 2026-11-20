La delegación salió este viernes a las 5:30 desde la plaza El Colono y emprendió una travesía que representa el reencuentro con los escenarios donde combatieron.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 10:15hs.

Ocho veteranos de la guerra de Malvinas, oriundos de Eldorado están en pleno viaje de regreso a las Islas, 44 años después del conflicto bélico de 1982. La delegación salió a las 5:30 desde la plaza El Colono y emprendió una travesía que representa el reencuentro con los escenarios donde combatieron por la patria. Se trata del primer contingente de Misiones que emprenderá este regreso, una experiencia que para sus protagonistas representa mucho más que un viaje, es un deseo que estuvo presente durante décadas en sus vidas, pero los costos hacían que pareciera inalcanzable

El grupo está integrado por Roberto Mareco, Darío Gogolín, Benito Benítez, José Donato Portillo, Asunción Duarte, Miguel Talavera, Luis Kovalski y Miguel Cabral. También los acompaña el intendente de Eldorado, Rodrigo “Pipo” Durán.

"Muy emocionante, todo lindo, buen recibimiento con el avión, nos pasaron a primera clase, así que un viaje espectacular, como dije siempre, es un viaje del sueño, es un viaje anhelado hace muchos años", sostuvo Mareco en diálogo con El Territorio antes de embarcar.

El recorrido previsto para esta primera jornada contempla el traslado hasta Puerto Iguazú, desde donde tomarán un vuelo hacia Aeroparque, en Buenos Aires, y posteriormente continuarán hacia Santiago de Chile. La llegada a las Islas Malvinas está prevista para este sábado, luego de una conexión aérea en Punta Arenas.

Durante los siete días que permanecerán en las islas, los veteranos recorrerán las posiciones donde estuvo cada uno de los integrantes del contingente, un itinerario que incluirá el cementerio de Darwin, donde descansan los soldados argentinos que murieron durante la guerra, además de Monte Longdon, Monte Dos Hermanas y San Carlos, entre otros sitios vinculados con el conflicto.

“Estos 44 años que hemos pasado después de la guerra fueron muy duros por el abandono del Estado y de la sociedad que hoy, por suerte, está revertido. En todo este tiempo tenemos en nuestro recuerdo, en nuestro pensamiento aquellos lugares. Yo por lo menos del Monte Harriet, donde tuve mi posición, mi pozo de zorro, mi pertrecho, donde caí prisionero, donde cayeron muertos compañeros míos al lado mío”, compartió Mareco, presidente de la Asociación Civil de Veteranos de Guerra de Eldorado.

En esa misma línea, agregó: “Eso es un pensamiento constante y hoy volver a esos lugares es muy pesado. Por eso digo que no sé cómo vamos a sentirnos al volver a esos lugares”.