Las medidas alcanzarán al Impuesto Provincial al Automotor y buscan aliviar el costo para los contribuyentes que estén al día. Además, se habilitará un período para que los vehículos de misioneros radicados en otras provincias puedan regularizar su situación mediante un trámite online.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 12:06hs.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció dos medidas vinculadas al Impuesto Provincial al Automotor (IPA) para 2027, con el objetivo de reducir la carga tributaria para los contribuyentes y fortalecer los recursos que reciben los municipios.

A través de sus redes sociales, el mandatario informó que se aplicará una reducción del 5% en la valuación de los vehículos. Además, quienes mantengan sus obligaciones al día podrán acceder a bonificaciones de hasta el 35% a partir del próximo año.

Passalacqua señaló que la iniciativa apunta a generar un alivio económico para las familias, comerciantes y pequeños y medianos empresarios de la provincia, en un contexto en el que cada ahorro representa un aporte a la economía cotidiana.

Por otra parte, anunció un régimen de regularización destinado a quienes viven, trabajan o producen en Misiones, pero tienen sus vehículos registrados en otras jurisdicciones. El período estará vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2027 y permitirá realizar el trámite de manera completamente online.

Según explicó el gobernador, la incorporación de esos vehículos al registro provincial permitirá que los recursos correspondientes al impuesto lleguen al municipio donde se encuentren radicados.

Bajo la consigna “Tu patente suma acá. Lo de Misiones, para Misiones”, Passalacqua sostuvo que las medidas forman parte de una política orientada a acompañar a los contribuyentes y generar respuestas concretas para la vida cotidiana de los misioneros.