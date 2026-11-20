La artista presenta Los Cuatro Elementos, un disco de 16 temas organizados por los elementos que constituyen a la artista y se entraman con el paisaje y la música. Agua, río; tierra, Misiones; aire, los recuerdos y; el fuego, el amor y la vida. “Si tuviera que definir el significado del álbum es el regreso. Es mi regreso a Posadas”, contó Gaona, que vivió 37 años en Buenos Aires

viernes 20 de noviembre de 2026 | 10:54hs.

Patricia Gaona regresa con un disco que simboliza en su sensibilidad la materia de la que está hecha la tierra de uno. Fotos: Prensa Ocio Noble

Después de 37 años de residencia en Buenos Aires y una trayectoria que llevó la música misionera por distintos escenarios del mundo, Patricia Gaona presenta Los cuatro elementos, un álbum de 16 canciones que reúne memoria, territorio y afectos.

Este trabajo marca su regreso a Posadas, un volver que también es un reencuentro con las voces, los músicos y las composiciones que marcaron su historia.

Hay regresos que comienzan mucho antes de emprender el viaje de vuelta. Se construyen lentamente, entre recuerdos, canciones y afectos que permanecen a pesar de la distancia. Para Patricia Gaona, Los cuatro elementos, tiene precisamente ese significado: “Si tuviera que definir el significado del álbum es el regreso. Es mi regreso a Posadas”, afirmó la cantante al presentar este nuevo trabajo discográfico.

Eldorado, La Rotonda, el mundo, Misiones...

Nacida en Eldorado y criada en el barrio La Rotonda de Posadas, Patricia desarrolló una extensa trayectoria artística que la llevó a recorrer los principales festivales folklóricos del país y distintos escenarios internacionales. Durante 37 años vivió en Buenos Aires, sin abandonar nunca el vínculo con la música de Misiones ni su compromiso con la difusión del repertorio de sus autores.

En febrero de 2023 decidió regresar definitivamente a su provincia, reencontrarse con su familia, sus amigos de la infancia y radicarse nuevamente en la tierra donde comenzó su historia.

Un disco, un regreso, un universo

Ese regreso encuentra ahora una expresión particular en Los cuatro elementos, un álbum de 16 canciones organizado en torno a cuatro dimensiones de su universo personal: tierra, aire, agua y fuego. Cada una propone una asociación afectiva y simbólica, la tierra es Misiones; el aire, los recuerdos; el agua, el río; y el fuego, el amor, la vida. Cuatro elementos que funcionan como coordenadas de una identidad y que permiten recorrer el disco como una suerte de autobiografía musical.

La tierra como pertenencia

El recorrido comienza con Tierra (Yvy), dedicada a Misiones. La selección incluye «Invitación a Misiones», de Alejandro Romero; «Hachero Ite», de Roberto Rodríguez y Cacho Gómez; «Somos Misioneros», de Jorge Suligoy, y «Las Villenas», de Jorge Norberto y Ángel Armando Vargas. Galopas misioneras, chamamé y canción misionera componen este primer paisaje sonoro, donde la pertenencia aparece como una declaración de identidad.

El aire y la memoria

En Aire (Yvytu), bajo el signo de los recuerdos, aparecen cuatro composiciones que trazan un recorrido entre el río y la ciudad: «Por el río volveré», de Teresa Parodi; «Para que despierte mi pueblo», de Arnaldo Aldy Balestra; «Cielo de allá lejos», de Néstor Basurto y Gustavo Machado, y «Posadas es así», de Pedro Favini.

La elección de «Por el río volveré» adquiere una resonancia especial dentro del concepto general del álbum. La canción de Teresa Parodi parece dialogar directamente con la propia historia de Patricia. La distancia, el recuerdo y la posibilidad del regreso. Posadas también aparece aquí como territorio afectivo, como una ciudad que permanece en la memoria incluso cuando la vida transcurre lejos de ella.

El agua y el paisaje litoraleño

Agua (Y), identificada con el río, reúne cuatro canciones que se internan en el paisaje y la sensibilidad del Litoral. «Dormida en el agua», de Pablo Acosta; «Pan del agua», de Ramón Ayala; «Costera», de Vicente Cidade, y «Hermosa luna del Paraná», de Amanda García Porras, componen este tramo del disco.

El repertorio vuelve a encontrarse con algunos de los nombres fundamentales de la canción regional. Ramón Ayala y Vicente Cidade representan aquí dos universos poéticos y musicales imprescindibles para comprender la identidad cultural de Misiones. El río, en estas canciones, no es solamente un elemento del paisaje: es memoria, movimiento y una presencia que atraviesa la vida de quienes habitan sus orillas.

El fuego y los afectos

El último tramo, Fuego (Tata), está dedicado al amor. «Mi pequeño amor», de Ramón Ayala; «Qué locura de quererte», de Ricardo Tito Gómez; «Qué nos pasó a los dos», de José Escajadillo Farro, y «Enero», de M. Migues y Edgar Romero Maciel, completan las dieciséis canciones del álbum.

El fuego introduce una dimensión íntima en el recorrido. Después de la tierra, los recuerdos y el río, el amor aparece como otra fuerza que organiza la experiencia y da sentido a los vínculos. La selección amplía, además, el horizonte del repertorio, incorporando diferentes expresiones de la canción litoraleña y popular.

Jerónimo Rodríguez, artista que diseñó el arte de tapa, y Patricia Gaona

El reencuentro como forma de hacer música

La historia de Los cuatro elementos también se cuenta a través de sus músicos. Los primeros cinco temas comenzaron a grabarse en Buenos Aires, en el estudio Sonidos de la Frontera, y el trabajo se completó en Tierra Soñada, en Misiones. Esta segunda etapa propició el reencuentro con numerosos artistas y amigos después de muchos años.

Alberto Hugo «Beto» Encina tuvo un papel central en la realización, a cargo de los arreglos y la dirección de buena parte del repertorio. La participación de guitarristas como Horacio Sánchez, Juan Manuel Juárez y Hugo Dellamea, junto a acordeonistas como Sergio Tarnoski, Antonio Núñez y Néstor Acuña, da cuenta de una producción que reúne distintas generaciones y trayectorias de la música regional.

El álbum cuenta también con la presencia de Cacho Bernal, Joaquín Benítez, César Sosa, Mariano Velardi y otros instrumentistas que enriquecen sus diferentes paisajes sonoros. Entre los invitados aparecen Diana Amarilla, Susana Gala, Ángel Armando Vargas, Soledad Santos y Amanda García Porras. Particularmente significativo es el reencuentro con sus hermanos Andy y Charly Gaona, quienes participan en el segmento dedicado a los recuerdos.

La obra visual de Gerónimo Rodríguez completa el proyecto. Patricia le transmitió su idea de los cuatro elementos y el significado que tenían para ella, y el artista construyó una imagen que reúne esas referencias. La cantante destaca su admiración por una producción que reconoce tanto en sus obras más conocidas, como la representación de Andresito, como en aquellas que pueden encontrarse en distintos puntos del interior de Misiones.

El mundo sonoro de Patricia

La relación de Patricia con la música de su provincia comenzó tempranamente. A los siete años integraba el coro infantil dirigido por Norma D'Indio y, a los doce, obtuvo el primer premio en el Festival Infantil de Folklore de Jardín América. A los dieciséis grabó Garganta del Diablo, su primer disco, dedicado al repertorio misionero. Desde entonces, su carrera estuvo atravesada por una misma voluntad: llevar las canciones de su provincia a otros escenarios y mantenerlas vivas más allá de sus fronteras.

Francia, España, Italia, Japón, Vietnam, Sudáfrica, Cuba y numerosos países más fueron parte de ese itinerario internacional. En cada viaje, Patricia procuró dejar un registro de la música de Misiones, como una forma de compartir su cultura con públicos de geografías y tradiciones diferentes. Viajar, en su caso, también fue una manera de llevar consigo el lugar de origen.

Después de tantos caminos recorridos, Los cuatro elementos encuentra su sentido en ese movimiento de vuelta. No se trata de comenzar nuevamente, sino de reunir las experiencias, los afectos y los aprendizajes de una vida dedicada al canto. La tierra, el aire, el agua y el fuego son aquí algo más que una organización temática: son recuerdos, paisajes, vínculos y pertenencias.

Y si hay una imagen capaz de reunir ese recorrido es la del río: ese paisaje que conecta, separa y vuelve a reunir. «Por el río volveré», canta Teresa Parodi en una de las canciones del álbum. Una frase que, en la voz de Patricia Gaona, parece adquirir otra resonancia, la de una artista que después de llevar la música de Misiones por el mundo vuelve a su tierra para seguir cantándola y llegar a nuevos públicos.

El álbum Los Cuatro Elementos está disponible para escuchar en Youtube y otras plataformas digitales de música.