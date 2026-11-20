Por el feriado del lunes 23 de noviembre, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, habrá modificaciones en la prestación de algunos servicios. Los Ecopuntos atenderán con normalidad, mientras que el estacionamiento medido no estará operativo.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 12:09hs.

La Municipalidad de Posadas informó el cronograma de funcionamiento de los servicios durante el fin de semana largo, debido al feriado nacional del lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional.

En ese marco, el servicio de recolección de residuos funcionará de manera reducida. Desde el municipio solicitaron a los vecinos respetar los horarios establecidos para sacar los residuos y colaborar con el mantenimiento de la limpieza de la ciudad.

Por otra parte, los Ecopuntos y Puntos Limpios permanecerán abiertos en su horario habitual, de 7 a 19, para recibir los materiales correspondientes.

En cuanto al Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), no estará operativo durante el lunes. A su vez, el Tribunal Municipal de Faltas dispondrá de una guardia mínima que funcionará de 10 a 12.

El resto de las dependencias municipales permanecerá cerrado durante la jornada del feriado y retomará la atención habitual posteriormente.

Desde la comuna solicitaron a la comunidad tener en cuenta las modificaciones y acompañar las medidas destinadas al cuidado de los espacios públicos durante el fin de semana largo.