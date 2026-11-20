La muestra “Experiencia que Suma” reunió a alumnos de diez instituciones educativas que presentaron proyectos tecnológicos vinculados con la producción, la educación y el ambiente. Entre las iniciativas se destacó un cepo automatizado para facilitar el manejo sanitario del ganado.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 12:16hs.

La robótica y las nuevas tecnologías se convirtieron en herramientas para resolver necesidades concretas de las comunidades durante una muestra realizada este viernes en la Escuela Nº 601 de San Pedro. La actividad, denominada “Experiencia que Suma”, reunió a estudiantes de diez instituciones educativas que forman parte del programa Sumá Tu Escuela.

Durante la jornada, niños y adolescentes de escuelas primarias y secundarias presentaron los proyectos desarrollados a lo largo del ciclo lectivo, con propuestas que abarcaron desde mecanismos sencillos hasta sistemas automatizados aplicados a actividades productivas, educativas y ambientales.

Uno de los trabajos que despertó mayor interés fue el de los alumnos de la extensión de la UGL 3 de la Escuela Nº 25 de colonia Primavera, quienes diseñaron un cepo automatizado para mejorar el manejo sanitario del ganado.

Maximiliano, uno de los estudiantes que participó del desarrollo, explicó que el dispositivo permite controlar mediante botones la apertura y el cierre del mecanismo que sujeta la cabeza del animal para realizar tareas como vacunaciones y colocación de caravanas.

El proyecto también incorpora un sistema de desparasitación automatizado. Mediante un sensor infrarrojo se detecta la presencia del animal en un sector determinado y se activa una pequeña bomba que realiza la pulverización del producto.

Para construir el prototipo utilizaron una placa Arduino Uno, sensores, pulsadores, un servomotor, un relé y otros componentes electrónicos que permiten coordinar las distintas funciones.

Los estudiantes destacaron que la iniciativa busca facilitar las tareas ganaderas y aportar soluciones tecnológicas a una actividad fundamental para numerosas familias de la zona rural. “Es muy importante porque podemos facilitar a gran escala el trabajo de la ganadería y mostrar el trabajo que se hace en el campo, porque muchas veces quizás no es visto y es muy importante”, expresó Maximiliano.

Una muestra para compartir experiencias

La actividad contó con la participación de docentes, facilitadores y referentes provinciales del programa Sumá Tu Escuela. Natalia Meira, directora y coordinadora provincial de la iniciativa, destacó la importancia de generar espacios donde los estudiantes puedan mostrar y explicar los conocimientos adquiridos.

“Estamos muy contentos de estar hoy acá en San Pedro. Estamos cerrando este 2026 con muchísimos proyectos en diferentes puntos de la provincia. Hoy puntualmente estamos con más de diez escuelas, que son las que venimos acompañando desde inicio de año para concretar un proyecto junto a un docente y un grupo de estudiantes”, señaló.

Meira explicó que la propuesta busca que los trabajos no queden únicamente dentro del aula, sino que puedan compartirse con otras instituciones, las familias y la comunidad.

“Lo que buscamos es hacer visible nuestro trabajo y compartir con la comunidad educativa y con las familias. Que no quede simplemente en decir que hicimos un proyecto de robótica, sino que podamos contarlo, demostrarlo y compartir todas las experiencias que tuvimos durante el año”, sostuvo.

En San Pedro, el acompañamiento a las instituciones está a cargo de cuatro facilitadores que trabajan junto a docentes y alumnos en el desarrollo de las iniciativas.

La coordinadora también valoró el interés de los estudiantes de localidades del interior y destacó la motivación que generan estas herramientas tecnológicas. Según indicó, los proyectos abordan diferentes temáticas, entre ellas educación, salud y ecología, de acuerdo con las necesidades y realidades de cada comunidad.

La tecnología como herramienta de aprendizaje

Durante el encuentro, los estudiantes también pudieron conocer las propuestas de otras instituciones e intercambiar experiencias sobre las distintas aplicaciones de la robótica.

Meira remarcó que acercar estos conocimientos a las escuelas permite brindar herramientas para la formación de los jóvenes y ampliar sus posibilidades de cara al futuro.

“Es una herramienta que los va a preparar para lo que se viene. Es una herramienta que ya está vigente, que es necesaria y que los va a preparar para el futuro, para la carrera, para el oficio o para lo que quieran hacer en la vida”, expresó.

La muestra permitió poner en valor el trabajo realizado durante el año y evidenció cómo los conocimientos tecnológicos pueden vincularse con las actividades cotidianas y productivas de cada localidad. Al cierre de la jornada, la coordinadora agradeció al equipo de facilitadores de San Pedro y felicitó a los docentes y estudiantes que concretaron sus proyectos.