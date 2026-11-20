En Posadas, los xeneizes se juntarán en la peña Orgullo Azul y Oro y también en el local de Los Bosteros de Misiones

viernes 20 de noviembre de 2026 | 11:37hs.

Cada vez falta menos para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia, y los hinchas del Xeneize se preparan para ver una nueva final internacional de su equipo.

En Posadas y para quienes tengan ganas de ver el partido acompañados y con un clima de cancha, como si estuviesen en el estadio Metropolitano de Barranquilla podrán ir a la peña Orgullo Azul y Oro y también en el local de Los Bosteros de Misiones.

Como cada vez que juega Boca, la peña Orgullo Azul y Oro, ubicada en la avenida Tambor de Tacuarí y la calle 101, abre sus puertas para que los fanáticos puedan seguir a su equipo y el encuentro se ve en una de las paredes de la peña con un proyector.

Por su parte, hace pocas semanas, Los Bosteros de Misiones abrieron su local, que está ubicado en la avenida Monteagudo y calle España de la capital misionera. Desde la organización ya confirmaron que tienen varios lugares reservados y les recomiendan a quienes vayan que lo hagan temprano para poder conseguir lugar.