Uno de los ayudantes de Lionel Scaloni mostró una lista de los jugadores que sigue el cuerpo técnico de la Selección y apareció un delantero de la tierra colorada

viernes 20 de noviembre de 2026 | 11:54hs.

Argentina tuvo su primera fecha Fifa sin Lionel Messi, con algunas bajas por lesión y otras por suspensiones, pero más allá de los convocados para los amistosos ante Uruguay (derrota 2-1 en la Bombonera) y Costa Rica (goleada 7-0 en Córdoba), el cuerpo técnico de la selección argentina sigue a muchos jugadores.

Así quedó demostrado en una publicación que hizo Matías Manna, analista de video y asistente táctico de Lionel Scaloni en la Selección. Manna compartió una imagen en la que figuraban 74 futbolistas que son seguidos por el cuerpo técnico y entre ellos figuraba un misionero: Facundo Jainikoski.

El misionero aparece junto a Thiago Almada, Gianluca Prestiani y Juan Cruz Policella.



El delantero de Argentinos figuraba como uno de los seguidos de la sub 20 y estaba agrupado, en la publicación, junto a Thiago Almada y Gianluca Prestiani de la Mayor y Juan Cruz Policella, de las inferiores de Vélez y quien está en la sub 17.

No es una casualidad que el posadeño esté en esa lista, ya que desde la sub 15 es parte de las selecciones nacionales. Jugó el Mundial sub 17 en Qatar el año pasado y fue parte del plantel argentino en los últimos Juegos Odesur que se realizaron en el país y en los que Argentina terminó en segundo lugar.

En Argentinos, el misionero debutó en Primera División y tuvo varias buenas presentaciones en el equipo de La Paternal. Alternó titularidades y suplencias en el Bicho, en el que realizó las divisiones inferiores.