El libro Aguas Turbias de Germán Dras regresa a las librerías y a los lectores publicado por Monogramático, 83 años después de su edición original. En la presentación de la obra quedaron un puñado de preguntas y certezas que abren una puerta al universo del autor. Hay un fantasma de Dras en Misiones; ¿por qué un libro es de tan difícil acceso?; el rescate del escritor de los seudónimos es además una salvaguarda del patrimonio cultural misionero

viernes 20 de noviembre de 2026 | 13:35hs.

Luciano Páez Sousa, editor de Monogramático, y, el profesor Omar Cibils, antropólogo, especialista en lengua guaraní, en la presentación de Aguas Turbias en Tanta Tinta. Fotos: María de Perini

Las nieblas de la historia en esta tierra húmeda pueden borrar con su capa densa toda orilla, pero ni el vapor más oscuro dura para siempre ni deja de ser ese velo una respiración que lucha con otras fuerzas de la naturaleza.

Pero no hablaremos aquí del clima o pronósticos meteorológicos o sí, pero no en un sentido común, más bien en una atmósfera onírica donde el hombre es la tierra y la tierra el hombre en cualquier época y, en la material realidad en la que está el Niño recordándonos la vulnerabilidad que habita en la codicia de talarlo todo.

El caso es que hizo pie en la costa de la memoria, ese río que corre, “Aguas Turbias” (Huemul, 1943), en una edición de Monogramático, editorial independiente con base en Loreto fundada por Yanina Azucena y Luciano Páez Souza.

La novela del escritor Germán Dras estuvo agotada por más de 80 años y a partir de este rescate retorna a la circulación para encontrarse con los lectores.

La presentación de este tesoro de las letras misioneras tuvo lugar la noche del jueves en el posadeño espacio Tanta Tinta.

Para acercarnos a la escritura drasiana en su etapa misionera, los editores invitaron al escritor y periodista Roberto Maack; la investigadora, historiadora y bibliotecaria Norma Wionczak y; el investigador Federico García.

Los duendes de la redacción

El primero en tomar la palabra fue Maack, que recordó el paso de Dras por la redacción de El Territorio, donde todavía suele rondar su fantasma junto a otros fantasmas y duendes enamorados del olor a tinta de las imprentas y de las viejas ediciones con sus noticias ya sin urgencias, que duermen en el archivo.

“En las redacciones que yo empecé, en las redacciones de los 90, cuando llegué todos hablaban de duendes, que en el diario había duendes. A mí me daba un poco de gracia. Y lo usaban cuando aparecía un error en el papel, un error en el papel no hay cómo arreglarlo… ‘Yo hice todo bien, fue el duende de la redacción’. Hasta que un día me pasa a mí, un error en tapa que sale en 40 mil ejemplares que se vendían entonces, y yo digo ‘existe el duende, el duende metió la uña’”.

A lo que añadió: “Germán Dras, yo voy a hablar de Dras y no de Germán de la Ferrère, porque él en El Territorio firmaba como Germán Dras, él es una especie de duende que está en el diario, y que es un término de Fede (García), es un fantasma, un fantasma que no te corre, no te empuja, sino que te invita a seguirlo. Una vez que aparece cerca tuyo, es un camino de ida y al mismo tiempo es divertido”.

Maack recordó que quien arrancó con el juego de seguir la pista drasiana fue Javier Arguindegui, el inolvidable Aguaraí, quien partió en 2018.

“Yo los veía a Javier y a Fede en el archivo encontrando algo sobre Dras y riéndose y cuchicheando porque se le abrían pistas, eso que le pasa a Luciano(Paez Sousa) ahora, yo lo tengo muy presente a eso, ahora lo entiendo”.

Y fue más atrás en el tiempo para rescatar la labor que hizo Mecha Villalba de rescate de Dras desde las páginas de El Territorio y años después Javier toma la posta y él mencionaba a Olga Zamboni como la que lo había iniciado en la literatura de Dras.

“Así vemos que todo se complementa y se engancha, en 2013 hicimos un informe sobre los libros misioneros, y había un despiece de Javier que decía ‘no existe ejemplar de Aguas Turbias’. Y al día siguiente apareció el Aguas Turbias, un ejemplar de 1943, y Javier estaba como pichado, como ‘le erré. Y yo estaba feliz, porque gracias a su escrito apareció el libro y ese fue digitalizado y así lo teníamos”.

Maack también expuso que durante la pandemia El Territorio sacó un suplemento de letras, especialmente para las letras misioneras, y desde ese espacio que él coordinó se publicó por fragmentos parte de la obra de Dras.

Una investigación de años

Federico García, quien investigó a Dras para su tesis de grado y lo siguió haciendo incluso después, relató que el fantasma de Dras le había perseguido mucho tiempo, “tanto que ya había perdido la esperanza de que se reediten sus obras”.

García en un momento de su charla quiso dejar a quiénes se acerquen a la obra del escritor por primera vez, “unas apreciaciones sobre cómo Germán llega a componer este libro (Aguas Turbias) y por qué lo consideramos una novela de Misiones”.

“Cuando Aguas Turbias sale a la luz en el 42, primero como artículo de la revista Leoplán y en el 43 sale el libro. Ya en esos años 42, 43, ya Germán estaba dando fin a su década vivida en Misiones. Durante esos diez años, él fue publicando numerosos textos, la mayoría de ellos con temática misionera en formas de anécdotas, crónicas, cuentos, que fueron apareciendo en las revistas. Y a la hora de armar este libro, de organizarlo, él realiza una operación que tiene mucho de rescatar esos textos ya publicados y hace algún tipo de transformación para adecuarlos a esa unidad y a eso le agrega en la trama del protagonista, entonces se convierte en narrador y protagonista. Lo llamativo es que él como autor, en la nota preliminar que antecede al texto, él presenta el texto no como una novela, sino como un viejo recurso de la literatura de encontrarse con estos papeles. Y dice ‘yo encontré estos papeles’. Así él se pone como personaje de la novela”.

En tanto enfatizó que esta novela de Dras, es un libro de Misiones. “Es una novela de Misiones y también es un espacio de identidad histórica para los misioneros. El texto es un bastión de la memoria colectiva que es preciso revalorizar y repensar, porque no solo nos ayuda a entender la historia de nuestra literatura, sino además nos asimila como parte de una memoria, una memoria que se actualiza cada vez que leemos Dras”.

El libro de Dras como patrimonio bibliográfico de Misiones

Norma Wionczak, desde su campo de trabajo e investigación, la Historia y la Bibliotecología, se refirió a la obra de Dras como patrimonio bibliográfico de Misiones y al rescate que hace que vuelva a la provincia con esta nueva edición.

“Pasaron más de 80 años para que vuelva este libro, Dras vivió en Misiones una década, fue periodista de El Territorio y escribió sobre el mundo del Alto Paraná”, comenzó.

Sin embargo, quien quisiera leerlo en la tierra que él retrató se encontraba con una dificultad muy concreta, “el libro solo podía encontrarse en una sola biblioteca, la del Instituto Montoya, que es de carácter privado, a la que acceden los estudiantes con su carnet o investigadores con carnet de investigadores y como forma parte del tesoro de la biblioteca solo puede consultarse en sala de lectura, bastante restringido”.

“Entonces esta noche quiero hablarles del lugar de bibliotecaria, de profesora de Historia y qué significa que un libro sea tan difícil de alcanzar y que significa rescatarlo”.

Wionczak convino que solemos pensar en el patrimonio como una piedra, como las de las reducciones jesuíticas. “Pero un libro también es un patrimonio”, sostuvo.

“Es memoria impresa de cómo una comunidad se ve a sí misma, de cómo habló, de cómo la vio. Cuando un libro regional sale de circulación y además desaparece de las bibliotecas, no podemos perder solo un tesoro, perdemos una voz de nuestra historia y la posibilidad de que las generaciones siguientes la escuchen”.

Continuó marcando que, “esto no es nuevo en Misiones, las reducciones tenían bibliotecas en cada pueblo”, todas tenían cientos o miles de volúmenes.

“Tras la expulsión de los jesuitas esas colecciones se dispersaron, algunas fueron a otras provincias o al extranjero, y muchos manuscritos terminaron quemados. Nuestra historia bibliográfica empieza entonces como una pérdida”.

En este punto se detuvo en la acción de Guillermo Kaul Grünwald, que en la década del 60 y con su sueldo de profesor se dedicó a unir las partes de ese legado. “Kaul vio enseguida lo que faltaba, recuperar el patrimonio cultural de la provincia y despertar vocaciones para la investigación regional y se puso a hacerlo con sus propias manos y con su sueldo de profesor, docente secundario. Durante más de 25 años compró libros a libreros y anticuarios”.

Con este trabajo los trajo de vuelta a Misiones, “fue el primer investigador que se propuso de forma sistemática y ya desde la década del 60 rescatar los libros de temática regional en Misiones, siendo profesor del Montoya fundó la Biblioteca Misiones y creó el Centro de Estudios Interdisciplinarios, cuyo objetivo era rescatar el material bibliográfico”.

Mencionó que las colecciones y bibliotecas de Kaul están hoy en varias instituciones.

“Kaul no solo junto libros, los ordenó y les dio sentido, en su Historia de la Literatura de Misiones que abarca el periodo de 1615 a 1965 estableció el primer canon de nuestra literatura provincial, por eso me gusta llamarlo autor de autores; señaló qué textos eran centrales y los describió y los dejó marcados para los que vinieran después”, señaló.

Y aquí está el puente con este presente en que regresa Dras, “cuando Luciano empezó a seguir la pista de Germán Dras, un lugar donde encontró su nombre fue justamente en el libro de Kaul, 60 años después la brújula de Kaul sigue marcando el rumbo”.

“Kaul en sus escritos se preguntaba por la biblioteca de Horacio Quiroga, que se había vendido al Uruguay, y nos dejaba una pregunta que todavía hoy nos interpela, nosotros que sacamos pecho llamándonos misioneros, ¿hasta qué límites nos hemos interesado por rescatar y salvaguardar el legado?”.

De esta manera, subrayó, “esa pregunta tiene hoy una respuesta incómoda, los libros de temática regional están dispersos”.

“El caso de Dras lo demuestra con crudeza, el autor publicó seis obras, hoy en Misiones ninguna biblioteca las tiene todas”.

La especialista invitó a que las instituciones incorporen esta nueva edición de los libros de Dras y alentó a las instituciones de cultura a trabajar en red para hacer accesible a los lectores la literatura misionera.

El hechizo Dras

Un pulpo en la cabeza, con sus sensibles tentáculos; un rizoma que alimenta raíces infinitas, un fantasma que llama a abrir los ojos a las letras y que a veces juega con ellas a cambiarlas de lugar sin que el escribidorx caiga en la cuenta. Las figuras de Dras, como sus desdobladas firmas, como sus éxitos y fracasos, entre reales y ficcionales se pasearon por aquella presentación de jueves de noche de luna gibosa creciente. Porque en la bruma aun cerrada puede entrar luz.

Sobre Monográmatico

Luciano Páez Souza y Yanina Azucena fundadores de Monogramático llevan adelante un trabajo de investigación y rescate editorial de la obra de Dras, que también incluye la reedición de “Selva Adentro”, otra novela que permanecía agotada hace décadas.

Los editores contaron que Monogramático, emplazado en las tierras de Dras y Quiroga es un proyecto independiente que cumplió dos años. Tienen ya doce títulos. Precisaron que se encontraron con Dras mediante muchas personas amigas que les fueron revelando su literatura y el misterio de su persona.

Para saber más sobre la colección de Monogramático y adquirir ejemplares, ver en Instagram @monogramatico.editor