El nuevo informe de UNICEF marca el peor dato desde 2024 y alerta por salud, alimentación y salud mental de los adolescentes.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 13:57hs.

El 41% de los hogares con niñas, niños y adolescentes de la Argentina no logra cubrir sus gastos corrientes. Un relevamiento de UNICEF Argentina detectó que esa proporción creció 10 puntos porcentuales respecto de 2025 y que equivale a unos 2,7 millones de familias.

Los datos corresponden a la décima ronda de la Encuesta Rápida, un estudio que el organismo realiza de manera ininterrumpida desde 2020. Esta vez se hicieron entrevistas presenciales a 1.865 hogares durante septiembre de 2026, con representatividad nacional.

El panorama se da, además, en un contexto de cambio de tendencia en la pobreza infantil. En el primer semestre del año el indicador subió cerca de tres puntos y alcanzó al 45,2% de los chicos, más de 5,3 millones de personas. De esta manera, la insuficiencia de ingresos pasó del 31% al 41% en un año, un freno a la mejora que se había visto en 2025, aunque todavía por debajo del pico del 48% de 2024.

Quiénes sienten más el golpe

Las dificultades se agravan en los hogares que cobran la Asignación Universal por Hijo, donde el 57% no llega a pagar los gastos del mes. Aun así, ese grupo contuvo mejor el deterioro que en 2024, cuando el porcentaje había llegado al 65%, una muestra del peso que tienen las transferencias sociales. En los hogares con jefatura femenina la insuficiencia fue del 47%, y entre aquellos cuyo principal sostén tiene empleo registrado alcanzó el 30%.

Frente a este escenario, el representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec, explicó que “los datos de la Encuesta Rápida -que se realiza de manera ininterrumpida desde 2020- dan cuenta de un deterioro de los ingresos relativos de los hogares con niños y niñas. En este contexto resulta clave seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de ingresos, tales como la AUH, Prestación Alimentar y Asignaciones Familiares”. Y agregó que “mantener la movilidad de las transferencias es una condición necesaria para proteger a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad”.

Otro dato que preocupa es el avance del endeudamiento. La mitad de las familias tiene al menos una deuda, frente al 46% del año pasado, mientras que entre 2020 y 2024 ese indicador nunca superó el 30%. El motivo principal es cubrir necesidades básicas, ya que el 42% de los hogares endeudados pidió plata para comprar comida y el 26% para pagar servicios y gastos de vivienda. Además, el 11% se endeudó para saldar deudas anteriores y el 10% para afrontar gastos de salud y educación.

Menos comida, menos médico y más changas

La forma de endeudarse también cambió. El uso de tarjetas de crédito pasó del 16% al 32% en apenas un año, las billeteras virtuales y plataformas digitales subieron del 7% al 18% y el crédito no bancario del 4% al 9%. En cambio, los préstamos entre familiares y amigos bajaron del 26% al 17%.

Para sostener los gastos, las familias ajustaron el día a día. El 60% empezó a comprar alimentos más baratos, el 45% trabajó más horas y el 40% recurrió a deudas. A su vez, el 55% necesitó que alguno de sus integrantes consiguiera un segundo empleo o changas, una proporción que llegó al 61% entre los hogares con AUH y al 58% en los monoparentales con jefatura femenina. La salud también quedó relegada: el 36% dejó de ir al médico o al dentista por falta de dinero, el porcentaje más alto de toda la serie, y el 21% suspendió la compra de medicamentos, cuando el año pasado era el 15%. Por último, el 44% dejó de pagar algún servicio durante al menos un mes, cinco puntos más que en 2025.

La alimentación fue otra de las áreas golpeadas. El 43% de los hogares dejó de comprar algún alimento por falta de recursos, contra el 29% del año anterior, un nivel parecido al de 2023 aunque por debajo del máximo del 52% de abril de 2024. Los adultos intentaron amortiguar el impacto en los menores: en el 43% de los hogares cambiaron su dieta y en el 37% redujeron las porciones. Aun así, en el 21% de las familias los chicos tuvieron que modificar lo que comen y en el 12% comieron menos cantidad. En los casos más graves, el 29% de los hogares informó que un adulto dejó de hacer alguna comida diaria, y en el 9% le pasó lo mismo a un niño, niña o adolescente, el valor más alto desde que se mide.

Sobre este punto, el especialista en Inclusión y Monitoreo de UNICEF Argentina, Sebastián Waisgrais, advirtió que “las dificultades de ingresos generan que los hogares con niñas y niños restrinjan consumos, busquen fuentes alternativas de ingresos y recurran al endeudamiento”. También sostuvo que “es fundamental priorizar a la infancia en términos presupuestarios, no sólo en lo que refiere a la protección de ingresos, sino también a aquellas políticas de salud, educación, cuidados, protección y vivienda que permiten abordar las privaciones no monetarias que también enfrenta la infancia”.

El incumplimiento de la cuota alimentaria sumó otra señal de alarma. El 58% de las mujeres que deberían recibirla no cobra, seis puntos más que en 2025, y el número sube al 68% si se cuentan los pagos irregulares. En el 60% de los casos, el motivo es la mala relación o la falta de vínculo del padre con la madre y los hijos. Para UNICEF, esto agrava la situación de los hogares monoparentales con jefatura femenina, donde la pobreza infantil está unos diez puntos por encima del promedio.

El estudio también miró el bienestar emocional de los adolescentes de 13 a 17 años. El 36% dijo sentirse ansioso, el 30% angustiado y el 18% deprimido, los valores más altos desde 2022, aunque se trata de percepciones y no de diagnósticos clínicos. Entre sus mayores preocupaciones aparecieron el consumo de drogas (49%), la pobreza (45%) y la salud mental (43%). Además, el 17% afirmó haber sufrido bullying, unos 400.000 chicos, y el 47% sabe de algún compañero acosado, diez puntos más que el año pasado. En materia de apuestas online, el 38% conoce a alguien que apostó y el 6% reconoció haberlo hecho en el último mes.

Con este panorama, UNICEF pidió sostener y fortalecer la AUH, la Prestación Alimentar y las Asignaciones Familiares, garantizar su actualización y reforzar las políticas de nutrición y el acceso a alimentos saludables, sobre todo en la primera infancia.