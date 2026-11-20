Este sábado 21 a partir de las 19, Posadas Metal Fest, festival metal con el guitarrista Marcelo Koliva, Alta Tensión y Tenonderá. Habrá colecta de alimentos y ropa para los afectados por las inundaciones en Misiones.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 14:08hs.

El guitarrista Marcelo Koliva con su banda tocará en el Posadas Metal Fest junto a Alta Tensión y Tenonderá.

Este sábado 21 a partir de las 19, con las últimas luces del día comenzará el Posadas Metal Fest, un festival de heavy metal con el guitarrista Marcelo Koliva, como figura central y además tocarán Alta Tensión y su hard rock made in Corpus y Tenonderá aportará el nu metal alternativo.

Con más de dos décadas de trayectoria solista, Marcelo Koliva es uno de los referentes de la guitarra neoclásica en Misiones. Su propuesta instrumental combina la velocidad y el virtuosismo del heavy metal con influencias de la música clásica, en una línea que remite a guitarristas como Yngwie Malmsteen, Joe Satriani y Steve Vai.

Formado de manera autodidacta, Koliva comenzó su carrera solista en 2002, luego de integrar distintas bandas de metal de la provincia. Desde entonces publicó tres discos: Mística (2004), Guitarra en llamas (2012) y Arcoiris Negro (2021), mientras trabaja en un cuarto material. Su trayectoria incluye presentaciones en Paraguay, Bolivia y Uruguay, además de numerosos escenarios argentinos. También fue creador del festival de guitarra Guitar Expert y compartió actuaciones con músicos vinculados a Rata Blanca, como Adrián Barilari y Gabriel Marian.

Su trabajo también recibió reconocimiento fuera del país. La publicación española La Carne Magazine lo destacó entre los guitarristas argentinos por su velocidad y capacidad técnica, dos características que atraviesan una obra construida alrededor de la guitarra eléctrica como instrumento protagonista.

"Sumar un granito de arena"

En diálogo con El Territorio, Koliva destacó que la apuesta en la tarde noche del sábado es escuchar metal y también sumar un granito de arena a la colecta de alimentos no perecederos y ropa para las personas afectadas por los temporales e inundaciones de El Niño.

“Este evento tiene un lado solidario fuerte, invitamos a la gente a asistir a escuchar música y llevar para donar alimentos no perecederos, ropa, calzado, entre otras cosas que puedan ayudar a las personas que la están pasando mal con las inundaciones”.

Explicó que si bien en las últimas jornadas no hubo tantas lluvias, el pronóstico anuncia la continuidad del mal clima. “Esto va a seguir y hasta dicen que puede empeorar el clima o puede ser para largo, entonces, buscamos abrir este espacio de solidaridad desde la música, la entrada es gratuita y lo que puedan que colaboren con algo que vamos a hacer llegar a la gente”.

La grilla del Metal Fest

Koliva se presentará junto a su banda.

Alta Tensión llega desde Corpus, una banda con más de 25 años de recorrido en el circuito del hard rock misionero. Formada en 1998, el grupo mantiene una propuesta de rock pesado, con canciones que hablan de resistencia, amistad y perseverancia. A lo largo de su carrera publicó tres trabajos discográficos: Buscando oportunidad (2000), Resistir (2005) y Revolución (2009), y compartió escenarios con artistas como Catupecu Machu, Lovorne, Larry Zavala y Malicia.

Actualmente funciona como power trío, integrado por Ángel González en voz y guitarra, Lucho Cubilla en bajo y Martín Paniagua en batería. La banda se encuentra preparando nuevo material de estudio.

Por su parte, Tenonderá aportará una de las propuestas más recientes de la escena provincial. Formado en 2024 por Sasha Iván Strusa (voz y guitarra) y Ezequiel Adrián Romero (voz y percusión), el dúo combina elementos del rock alternativo, el rap y el metal industrial. Riffs contundentes, voces agresivas y pasajes melódicos conviven en un repertorio que ya cuenta con canciones y videoclips publicados en plataformas digitales.

Para agendar

El Posadas Metal Fest es este sábado 21

Desde las 19

En el parque María Morínigo, ubicado en la intersección de las avenidas Marconi y Trincheras de San José, en Posadas.

Entrada libre y se solicita a quienes puedan una colaboración solidaria con alimento no perecedero, ropa, calzados, para las personas afectadas por las inundaciones en la provincia.