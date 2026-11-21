Misiones vuelve a estar bajo alerta amarilla por posibles lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla en toda la provincia por posibles fenómenos con capacidad de causar daños. Se viene un fin de semana con inestabilidad.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 7:30hs.

La inestabilidad predominará el fin de semana, informan los organismos meteorológicos. //Foto: Cristian Valdez.

El Servicio Meteorológico Nacional renovó este sábado, a las 6.02, la alerta para la región centro y litoral del país, incluida Misiones. El nivel advierte sobre fenómenos focalizados que podrían causar daños e interrupciones momentáneas de actividades. La advertencia del organismo alcanza a toda la provincia y pone en foco la posibilidad de condiciones inestables durante el fin de semana. El nivel amarillo indica que podrían registrarse fenómenos meteorológicos con elevada capacidad de daño, como granizos, vientos fuertes o lluvia de alta intensidad, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y tomar precauciones ante eventuales cambios repentinos en el tiempo. En la capital provincial, el departamento de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales, Servicio de Alerta Temprana (OPAD) anticipó chaparrones para este sábado y mantiene, por su parte, una advertencia celeste. Para mañana, domingo, elevó el aviso a amarillo por lluvias y tormentas durante la mañana. El pronóstico para Posadas señala que la jornada continuará cálida, con una máxima cercana a los 30°C. Mañana se espera que las precipitaciones coincidan con un ambiente húmedo y cielo mayormente nublado. Las condiciones mejorarían el lunes, aunque el calor volvería a intensificarse. En el resto de Misiones también se prevén jornadas cálidas, con máximas que rondarán los 27°C en San Pedro y los 32°C en Apóstoles.

Compartí esta nota: