Vélez Sarsfield derrotó este viernes por 3-2 en la definición por penales a Belgrano de Córdoba, tras igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario, y se convirtió en el primer equipo clasificado a los cuartos de final del certamen. El encuentro fue arbitrado por Yael Falcón Pérez y tuvo como figura determinante al arquero Tomás Marchiori, quien contuvo tres remates en la tanda decisiva.

Luego de un desarrollo equilibrado que culminó con cuatro goles repartidos en los noventa minutos reglamentarios, la serie de octavos de final debió resolverse desde el punto del penal. En esa instancia, el guardameta del conjunto de Liniers neutralizó tres ejecuciones del elenco cordobés para inclinar la balanza a favor del local.

Por el lado del conjunto visitante, el arquero Cardozo también tuvo intervención al contener el disparo de Arias, acción que mantuvo provisionalmente en carrera al Pirata cuando el marcador parcial señalaba 2-1 a favor del conjunto velezano. Sin embargo, la eficacia final quedó del lado del equipo anfitrión, que cerró la serie con ventaja de un tanto.