La travesía del Jabalí se desarrollará el domingo 13 de diciembre en el barrio 20 de junio de la ciudad de las diagonales. Tendrá la modalidad competitiva de 5 kilómetros y la participativa de 1.5 kilómetros.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 22:45hs.

La segunda edición de la Travesía del Jabalí en Jardín América toma cada vez mayor auge. El año pasado tuvo muy buena participación de atletas de distintos puntos de la provincia y para este 2026 se prevé mayor movimiento en el barrio 20 de Junio de la citada comuna. Los organizadores continúan con las inscripciones y tienen buena recepción hasta el momento.

En este marco, Walter Salina, uno de los organizadores precisó que la Travesía del Jabalí consiste en una carrera de obstáculos, un recorrido deportivo en el que los participantes deberán superar diferentes desafíos físicos, combinan resistencia, fuerza, velocidad, equilibrio y agilidad. El circuito elegido brinda un estilo militar, exigente y aventurero.

Además, el jardinense precisó que están abiertas las inscripciones para anotarse a la competencia. Por el momento se estima la misma cantidad de varones como de mujeres tanto en competitiva como participativa. "La gente está esperando cobrar a comienzo de mes para anotarse, hay muchos interesados y se van a sumar en los primeros días de diciembre", sostuvo. Además, detalló que hay 20% de descuento por grupo de más de 5 integrantes.

La travesía del Jabalí se desarrollará el domingo 13 de diciembre en el barrio 20 de junio de la ciudad de las diagonales. Tendrá la modalidad competitiva de 5 kilómetros y la participativa de 1.5 kilómetros. Para las inscripciones o contar con mas información, se pueden comunicar al 3743 450242.