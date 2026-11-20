El entrenador y el capitán del Xeneize hablaron en Barranquilla, analizaron al rival, destacaron la fortaleza del grupo y anticiparon cómo imaginan la definición continental

viernes 20 de noviembre de 2026 | 21:26hs.

A un día de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, Rodolfo Arruabarrena y Leandro Paredes brindaron una conferencia de prensa en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y dejaron varias definiciones sobre el desafío que tendrá Boca este sábado. El entrenador y el capitán hablaron de la importancia del encuentro, la presión de jugar una final, el presente del rival y la confianza que tienen en el plantel para ir en busca del título.

Consultado sobre si será el partido más importante desde sus respectivos regresos al club, Paredes no dudó en destacar lo que significa jugar una definición con la camiseta que lo identifica. “Me ha tocado jugar finales importantes y esta será una de ellas. Tiene el plus de que lo juego con el club del que soy hincha y eso es algo especial”, expresó. Y agregó “desde mi vuelta me ha tocado jugar partidos importantes, pero esta es una final y es el partido más importante sin dudas”. Arruabarrena, por su parte, evitó hablar de revancha y remarcó que se trata de “una segunda etapa, con un grupo diferente y otro momento”.

Sobre cómo imagina el desarrollo del encuentro, el Vasco puso el foco en los detalles y en la capacidad de manejar los tiempos del partido. “Los pequeños detalles son los que definen. En este semestre hemos demostrado que sabemos jugar este tipo de partidos y espero que mañana no sea la excepción”, sostuvo. Además, anticipó que habrá momentos para disfrutar y otros para sufrir, y consideró que “el que tenga el control del partido la mayor cantidad de minutos es el que está más próximo a poder llevarse el triunfo”.

También hubo espacio para analizar a Atlético Mineiro, que llega a la definición después de siete partidos sin ganar. Arruabarrena destacó la jerarquía del plantel brasileño y la capacidad de su entrenador, Eduardo Domínguez. “En este momento no están obteniendo los resultados que quisieran, pero esta es una final y no importa cómo venís. A lo largo de este año Mineiro ha demostrado ser un equipo competitivo”, señaló. Paredes coincidió en que la racha del rival no será determinante: “Sabemos y somos conscientes del momento que atraviesan, pero no creo que influya demasiado en una final”.

En otro tramo de la conferencia, el entrenador explicó qué busca transmitirle al grupo en la previa de una definición de esta magnitud. “Esto es algo importante para el grupo, para mí, para el club, pero tenemos que saber vivir, disfrutar y tener los miedos lógicos de una final. Pero sobre todo saber lo que somos y cómo llegamos hasta acá, eso es lo más importante”, afirmó. Incluso se permitió una broma sobre los juveniles del plantel, a quienes apodó de una manera curiosa: “Tengo a los 'Wachiturros' que, si hay que ir a Ucrania o Rusia, desvalijan el armamento nuclear”.

Paredes también se refirió a su rol como capitán y a la importancia de transmitir tranquilidad y confianza antes del partido. “Yo trato de transmitir siempre confianza, que traten de disfrutar cada momento porque no es fácil pasar por el momento que estamos pasando. Estamos en el equipo más grande de Sudamérica y se lo trato de transmitir a mis compañeros”, manifestó. Además, destacó la unión del grupo y el recorrido que hicieron durante el año, pese a los golpes deportivos que debieron afrontar.

“Este grupo se merece conseguir cosas importantes por todo lo que ha pasado, por la ilusión y las ganas que tiene, por cómo trabaja, porque son buena gente. Nos hemos transformado en un grupo de hombres que sabe lo que quiere”, concluyó el capitán. Después de ganar la tabla anual y de dejar atrás un año con varios obstáculos, Boca buscará este sábado levantar la Copa Sudamericana y terminar con una sequía de 18 años sin títulos internacionales.