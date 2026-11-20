Un contingente de hinchas de la tierra colorada llegó en la tarde de este viernes a Barranquilla para ver el partido de mañana ante Atlético Mineiro. “Estamos ilusionados”, comentaron.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 20:08hs.

Los hinchas misioneros llegaron este viernes a Barranquilla, Colombia para vivir la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, que se disputará mañana sábado desde las 19.30 hora de Argentina.

Los hinchas del Xeneize misionero viajaron vía Asunción, Paraguay y se preparan para ver una nueva final internacional de su equipo. Los hinchas viajaron ilusionados con el objetivo de volver a conquistar un título internacional después de 18 años.

La familia López Vedoya, integrada por Tati y sus hijos mellizos Bautista y Tomás fueron juntos desde Posadas para sumarse a los hinchas de toda la región que tomaron el vuelo desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Asunción rumbo al Aeropuerto Internacional El dorado de Bogota y de ahí se tomaron otro avión hasta Barranquilla donde llegaron en la tarde de este viernes.

También viajaron las familias Gadea, Dei Castelli, y Zamudio en el mismo avión, que estuvo copado de hinchas de Boca de todas partes del país.

“Vamos con la idea de pasar en familia, de ver a Boca, de alentar al equipo. Lo que nos moviliza es Boca, una nueva final. El equipo ilusiona, viene jugando bien y vamos con toda la ilusión, estamos ilusionados”, contó Miguel “Tati” López Vedoya desde Colombia.

Al llegar a Barranquilla se sumaron al banderazo que realizaron los hincha del xeneize en las calles de la ciudad colombiana.

El partido se disputa en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia (19:30 hora de Argentina), y se puede ver por ESPN y DSports (y vía streaming en Disney+ Premium y DGO).

Lee también: Dónde se juntarán los hinchas de Boca a ver la final de la Sudamericana