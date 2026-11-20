Los operarios finalizaron los trabajos de reparación de daños por la tormenta en las líneas de media tensión y continúan reparado las de baja tensión. El alerta meteorológica para la zona continua vigente.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 19:35hs.

El temporal que se desató en Puerto Iguazú a las 14 de este viernes dejo serios daños en el tendido eléctrico de la ciudad de las Cataratas. Ademas se registró la caída de un árbol sobre una vivienda que provocó daños estructurales en la construcción en la intersección de la avenida Victoria Aguirre y la calle Curipí, donde intervino personal municipal para despejar el sector. El alerta meteorológico continua vigente hasta la medianoche.

El temporal con fuertes vientos se desató desde las 14 aproximadamente, y en principio dejó fuera de servicio líneas de media tensión en la zona céntrica, barrios aledaños, la zona de las 600 hectáreas y las 2000 hectáreas, las que se fueron normalizando a medida que la seguridad de las instalaciones lo permitió.

Cuando el servicio en media tensión se fue reponiendo, quedaron en evidencia daños en sectores puntuales con tendidos de baja tensión afectados por caída de árboles y ramas.

Luego del trabajo de reparación de la línea en la zona de la planta potabilizadora en avenida Victoria Aguirre, los operarios restablecieron el servicio en toda la ciudad, y trabajan en la reparación de baja tensión y domiciliarias afectadas.

Afecto a toda la región

El temporal afecto a las ciudades de las tres fronteras, siendo Foz do Iguazú la mas afectada con la formación de un mini tornado que afortunadamente no toco tierra, lo obstante los fuertes vientos provocaron voladuras de techos, caídas de arboles anejos sobre vehículos, daños en el tendido eléctrico. Por su parte de Ciudad de Este se registraron inundaciones repentinas sin mayores daños hasta el momento.