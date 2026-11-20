Lluvias aisladas esta noche en la región antes de un fin de semana inestable

La OPAD mantiene una advertencia celeste para lo que resta de este viernes en Posadas por lluvias aisladas. Para el sábado y el domingo el aviso sube a nivel amarillo, con chaparrones, tormentas matinales y máximas de 31°C

viernes 20 de noviembre de 2026 | 19:28hs.

La noche de este viernes en Posadas transcurrirá bajo advertencia celeste de la OPAD, con cielo nublado, ambiente cálido y algunas lluvias aisladas. El riesgo de incendios se mantiene bajo en la capital provincial. En el resto de Misiones, la jornada dejó marcas más elevadas en el norte, con 32°C en Cataratas del Iguazú y Colonia Wanda y 31°C en Eldorado, mientras que Oberá se mantuvo en torno a los 24°C y San Pedro alcanzó los 28°C. Sábado: sube la temperatura y vuelven los chaparrones El termómetro trepará hasta los 31°C tras una mínima de 23°C en una jornada cálida y con nubosidad variable en Posadas. Hacia la tarde regresarán los chaparrones bajo advertencia amarilla, por lo que conviene tener el paraguas a mano si hay actividades programadas al aire libre. El índice de radiación UV será alto y el peligro de incendios continuará bajo. Domingo: tormentas por la mañana y mejora vespertina El cierre del fin de semana comenzará inestable en la capital misionera, con lluvias y tormentas matinales bajo advertencia amarilla, aunque las condiciones irán mejorando hacia la tarde. Se espera un cielo mayormente nublado y ambiente cálido, con una mínima de 24°C y una máxima que repetirá los 31°C. Al igual que el sábado, la radiación UV volverá a ubicarse en nivel alto y el riesgo de incendios seguirá siendo bajo.

Compartí esta nota: