Este sábado a las 6.30 abordarán el vuelo de Latam y al mediodía pisarán las Islas Malvinas los 8 ex combatientes, luego de 44 años. Se quedarán durante 7 días recorriendo los lugares donde pelearon durante el conflicto bélico de 1982.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 18:45hs.

Los 8 veteranos de la guerra de Malvinas, oriundos de Eldorado ya llegaron a Chile y crece la ansiedad por llegar a las Islas, 44 años después del conflicto bélico de 1982.

La delegación salió este viernes de Eldorado y emprendió una travesía que representa el reencuentro con los escenarios donde combatieron por la patria. Se trata del primer contingente de Misiones que emprenderá este regreso, una experiencia que para sus protagonistas representa mucho más que un viaje, es un deseo que estuvo presente durante décadas en sus vidas, pero los costos hacían que pareciera inalcanzable

Desde Eldorado viajaron a Puerto Iguazú, donde tomaron un vuelo hacia Aeroparque, en Buenos Aires, y pasado el mediodía abordaron un avión de Aerolíneas Argentina y luego de dos horas de viaje llegaron a Santiago de Chile, donde pasaran la noche.

El sábado de madrugada irán nuevamente al Aeropuerto de Santiago de Chile y a las 6:40, hora de Chile, parte el vuelo hacia las Islas Malvinas con escala en la ciudad de Punta Arenas. El arribo está previsto para las 12:40, hora de Malvinas. La estadía será de siete días debido a que hay un solo vuelo de ida a vuelta los sábados por la empresa Lattam.

El grupo está integrado por Roberto Mareco, Darío Gogolín, Benito Benítez, José Donato Portillo, Asunción Duarte, Miguel Talavera, Luis Kovalski y Miguel Cabral. También los acompaña el intendente de Eldorado, Rodrigo “Pipo” Durán.

“La verdad que pasan las horas y crece la ansiedad, es un regreso muy importante para ellos y una experiencia que nunca pensé que iba a vivir”, relató el intendente Rodrigo “Pipo” Durán desde Chile.

Volver a los lugares donde combatieron

Los 8 veteranos de Malvinas de Eldorado volverán a recorrer los lugares donde combatieron durante el conflicto bélico.

Roberto Mareco combatió en Monte Harriet (donde fue tomado prisionero). En el ámbito institucional local, es presidente de la Asociación Civil Veteranos de Guerra de Eldorado y vicepresidente de la Federación Provincial.

Miguel Cabral cumplió funciones en Puerto Argentino (Isla Soledad), en la Casa de Gobierno, como custodio del gobernador. Asunción Duarte prestó servicio con la Fuerza Aérea en Puerto Argentino. Darío Ernesto Gogolín combatió en Puerto Argentino. Miguel Talavera combatió en Monte Harriet.

Benito Benítez, combatió en el aeropuerto de Puerto Argentino; José Donato Portillo, integró el escuadrón Alacrán, combatió en el aeropuerto Puerto Argentino y Luis Kovalski, integró el Escuadrón Alacrán, combatió en el aeropuerto Puerto Argentino; Puerto Murrell; Monte Kent; Monte Longdon y en la Batalla Final.