Las dos noches tienen 3x2 en Pilsen de 710 ml, y el casino abre hasta las 6 con la cocina funcionando toda la noche. Quienes se registran acceden al trago de bienvenida gratuito para mesas de dos o más personas.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 17:54hs.

La pista de The Music Bar se enciende esta noche, viernes 20 de noviembre, con la presentación de Alunia, y mañana sábado 21 el escenario cambia de registro con Sucesos Sertanejos. Son dos noches seguidas de música en vivo en el espacio donde se concentra buena parte de la agenda artística de Casino Carnaval.

Ambas jornadas tienen además el 3x2 en Pilsen de 710 ml, la promoción que el casino mantiene cada viernes y sábado. La cocina permanece abierta durante toda la noche, de manera que quienes llegan para escuchar música pueden cenar o picar algo sin apuros, incluso a altas horas.

Una carta con un día para cada antojo

Para quienes ya planean la semana que viene, la gastronomía tiene su propio calendario. El lunes hay 20% de descuento en lomitos y burritos, con 2x1 en Pilsen. El martes es el turno de las hamburguesas, con 40% de descuento y 2x1 en Pilsen de 710 ml. El miércoles las chicas tienen caipi gratis y la mesa se completa con una picada que incluye dos Coronitas. El jueves llega la pizza corrida a 40.000 guaraníes, con 2x1 en Pilsen. Y el domingo se pide la milanesa con guarnición, con postre de regalo y 2x1 en Pilsen de 710 ml.

Un trago para recibir a los visitantes

Quienes se acercan al complejo cuentan además con el trago de bienvenida gratuito, uno de los beneficios que Casino Carnaval mantiene para sus visitantes. Para acceder es necesario realizar el registro previo con los datos solicitados por el establecimiento. La cortesía está destinada a mesas de dos o más personas, puede utilizarse una vez por visita y no exige consumo mínimo.

Karaoke para empresas: se acerca la final

El Karaoke Interempresarial entra en su tramo decisivo, con la gran final el 2 de diciembre. Se trata de una competencia amateur, sin necesidad de ser cantante profesional: con que dos personas de un equipo se animen a cantar, la empresa ya participa de un sorteo extra a fin de mes, además de seguir en carrera por el premio mayor. No es necesario asistir a todas las fechas.

El equipo ganador se lleva la cena de fin de año para 30 personas, todo pago y con todo incluido: salón, catering, DJ, ambientación y técnica, sin costo ni canjes. Y como la puntuación no depende solo de la afinación, la hinchada más divertida suma más puntos y accede a premios extra.

Para ubicarse

Además de The Music Bar, el casino reúne el Clover Pub, de estilo irlandés y tragos sofisticados, y el Bleu Bar Club, de ambientación elegante y moderna, junto con el hotel cinco estrellas del complejo y la tarjeta de beneficios Golden Life.

El casino funciona de domingo a jueves de 9 a 4 y de viernes a sábado de 9 a 6. Está ubicado en la avenida Irrazábal y General Cabañas, en Encarnación. Para consultas, el contacto es el +595 994 790 305.