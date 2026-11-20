San Vicente

Denunciaron presunto ataque de un felino que mató a un cerdo en una propiedad rural

La aparición de un cerdo muerto con heridas y el hallazgo de huellas que podrían corresponder a un yaguareté motivaron la intervención de la Policía de Misiones en una propiedad rural de San Vicente. Se trata de un nuevo episodio denunciado en el establecimiento, ubicado sobre la ruta nacional 14, donde los efectivos documentaron los rastros y dieron intervención al Ministerio de Ecología para determinar qué animal estuvo involucrado.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 17:56hs.

La aparición de un cerdo muerto con heridas y el hallazgo de huellas que podrían corresponder a un yaguareté motivaron la intervención de la Policía de Misiones en una propiedad rural de San Vicente. Se trata de un nuevo episodio denunciado en el establecimiento, ubicado sobre la ruta nacional 14, donde los efectivos documentaron los rastros y dieron intervención al Ministerio de Ecología para determinar qué animal estuvo involucrado. El procedimiento se realizó este viernes 20 de noviembre, alrededor de las 12, a la altura del kilómetro 973 de la ruta nacional 14. Hasta el lugar acudieron efectivos de la División Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Unidad Regional VIII, luego de que la propietaria solicitara nuevamente la presencia policial ante un posible ataque de un animal silvestre. Según relató la mujer, durante la noche habría ingresado al predio un animal de gran porte que no logró visualizar. Sin embargo, posteriormente encontró a uno de sus cerdos muerto y con heridas que podrían ser compatibles con el ataque de un felino. Durante la inspección del terreno, los policías localizaron posibles huellas del animal y realizaron registros fotográficos para preservar la información obtenida. Ante la posibilidad de que los rastros pertenezcan a un yaguareté, se dio intervención al Ministerio de Ecología, que deberá evaluar las evidencias y establecer qué especie estuvo involucrada en el episodio.

❮ ❯

Compartí esta nota: