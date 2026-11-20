Los vehículos escaparon de un control policial en la localidad correntina y fueron encontrados minutos después en distintos puntos del corredor. Una Toyota Hilux llevaba varias cajas.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 15:39hs.

Momentos de tensión se vivieron este viernes sobre la ruta nacional 14, en jurisdicción de Alvear, Corrientes, cuando dos camionetas evadieron un control policial y escaparon a gran velocidad, lo que desencadenó una persecución. Minutos después, ambos vehículos fueron encontrados abandonados en distintos puntos del corredor vial.

El procedimiento se desarrollaba frente a la base del PRI, con participación de efectivos de la Policía Rural, la Policía de Alto Riesgo de Alvear y la Comisaría local. Cuando los vehículos se aproximaron al puesto de control, sus conductores ignoraron la orden de detenerse, esquivaron a los uniformados y atravesaron los conos de seguridad colocados sobre la calzada.

Presuntos disparos y una fuga a toda velocidad

Según el informe policial, durante la maniobra se escucharon fuertes estampidos que podrían corresponder a detonaciones de armas de fuego. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que se hayan efectuado disparos ni se informó sobre personas heridas.

Tras la evasión, los efectivos iniciaron un seguimiento que permitió localizar una Toyota Hilux abandonada a la altura del kilómetro 640 de la ruta 14. En la parte trasera del vehículo había varias cajas, cuyo contenido todavía no fue precisado.

La segunda camioneta fue encontrada posteriormente en inmediaciones del puente Cuay Chico, también sin ocupantes y por personal de la Comisaría local.

Investigan qué transportaban las camionetas

Ambos vehículos quedaron bajo custodia policial y se aguarda la intervención de la Fiscalía de Santo Tomé, además de las pericias correspondientes para avanzar con la investigación.

Por el momento, no se informaron detenciones ni se confirmó la identidad de quienes conducían las camionetas. Tampoco se estableció qué contenían las cajas encontradas en uno de los rodados.

La investigación buscará determinar las circunstancias de la fuga, el posible origen de las detonaciones escuchadas durante el operativo y si los vehículos estaban involucrados en alguna actividad ilegal.