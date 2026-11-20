El cardiólogo Enzo Moreschi destacó la incorporación de tratamientos, equipos y una línea de coordinación para agilizar la atención de infartos, reducir muertes y evitar secuelas. La red fue preseleccionada para los Martín Fierro de Salud y se puede votar hasta el 23 de noviembre.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 15:35hs.

La Red de Infarto de Misiones lleva casi cuatro años de trabajo articulado para mejorar la atención de pacientes que sufren un infarto agudo de miocardio. A través de la coordinación entre establecimientos sanitarios, la incorporación de tratamientos y la asistencia permanente a profesionales, busca reducir los tiempos de respuesta, evitar complicaciones y disminuir la mortalidad. Esta labor fue preseleccionada para los premios Martín Fierro de Salud, entre miles de proyectos presentados en el país.

“La red de infarto es una articulación del sistema de salud para tratar el infarto y resolverlo de forma rápida. Buscamos que el paciente reciba tratamiento, que se lo derive a un lugar donde puedan asistirlo y abrir la arteria que está tapada. En definitiva, salvarle la vida, evitar la mortalidad, disminuir las complicaciones y las discapacidades”, explicó el cardiólogo intervencionista Enzo Moreschi, coordinador de la red junto a las médicas Agostina Tayar y Luciana Nacke en diálogo con El Territorio.

La iniciativa fue presentada a la convocatoria de los Martín Fierro de Salud hace aproximadamente dos meses, luego de que la médica Florencia Sartori le compartiera la propuesta a Moreschi. El especialista completó la inscripción con una descripción del trabajo desarrollado y sus principales avances. Según indicó, participaron alrededor de 6.000 proyectos de todo el país, de los cuales diez quedaron preseleccionados en su categoría, entre ellos la propuesta de Cardiología Hospital Madariaga.

“Esto no es para mí, es para todos los misioneros. Sentimos que es como un pequeño premio al trabajo que venimos haciendo hace cuatro años, pero también sabemos que le va a dar mucha visibilidad a la red de infarto. Va a llegar a mucha gente que no es médica y eso es lo que queremos transmitir con los Martín Fierro”, expresó Moreschi.

La propuesta participa en la categoría Acceso y Equidad a la Salud, donde figura como Cardiología Hospital Madariaga en la quinta posición del formulario. La comunidad puede acompañarla mediante una votación abierta hasta el 23 de noviembre, a las 23.55. Para participar, se debe ingresar al Instagram de Martín Fierro Salud y acceder al enlace disponible en su biografía, o completar directamente el formulario de Google (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepE65EJBGNWZ66OCfm0WDeRfud-yJe9D8W5fEFNnYDLjS34A/viewform).

Buscan acortar tiempos de atención

El funcionamiento de la red se sostiene mediante una política sanitaria provincial que articula al Parque de la Salud con el Ministerio de Salud Pública. Entre sus principales avances se encuentra la sanción de una ley específica para la asistencia del infarto agudo de miocardio, que permitió fortalecer la organización del sistema. A esto se sumó la instalación de un equipo de hemodinamia en Puerto Iguazú, con el objetivo de ampliar las posibilidades de tratamiento para pacientes del interior.

“Fue un proceso continuo. Obviamente todavía falta mejorar muchas cosas, pero hemos tenido distintos hitos importantes dentro de la red de infarto. Uno fue que se hizo la ley de infarto, que nos permitió y nos dio más empuje y ganas de seguir trabajando. Lo otro fue que, a través del Gobierno y de Salud Pública de Misiones, se instaló un equipo de hemodinamia en Iguazú”, recordó el especialista.

Este equipamiento permite realizar procedimientos para restablecer la circulación sanguínea en las arterias coronarias obstruidas, mediante la colocación de stents. Otra incorporación fue el tenecteplase, un medicamento trombolítico que ayuda a disolver los coágulos responsables de determinados infartos. Según Moreschi, el fármaco se encuentra disponible desde hace aproximadamente un año y medio en los hospitales de nivel III de la provincia, lo que amplía las alternativas de intervención.

“Un equipo de hemodinamia permite hacer un procedimiento de colocación de stent en las arterias coronarias que están tapadas y destapar la arteria. También contamos con un nuevo fármaco, que es un trombolítico llamado tenecteplase, que permite abrir la arteria porque rompe el coágulo, rompe el trombo”, detalló el cardiólogo.

Otro paso importante se concretó en junio de este año, cuando comenzó a funcionar un número telefónico exclusivo para la coordinación de casos. La línea es atendida por Moreschi, Tayar y Nacke durante las 24 horas, todos los días del año. A través de este sistema, los profesionales de establecimientos públicos de distintos niveles y centros privados pueden enviar electrocardiogramas de pacientes con dolor de pecho para recibir orientación especializada sobre el diagnóstico, el tratamiento y las derivaciones necesarias.

“Nosotros damos la ayuda en el diagnóstico, la ayuda en el tratamiento, la ayuda en la logística de derivación y el soporte al médico, que generalmente no es cardiólogo. Lo hacemos a todos los niveles de toda la provincia de Misiones y a todos los centros privados que reciban un paciente con dolor de pecho y le hagan un electrocardiograma”, precisó Moreschi.

La herramienta también permitirá reunir información sobre los casos atendidos, ante la falta de estadísticas suficientemente precisas sobre los infartos en Argentina. Con estos registros, el equipo pretende identificar dificultades, evaluar los tiempos de respuesta y determinar qué protocolos necesitan modificaciones. El propósito es optimizar los recursos disponibles y mejorar progresivamente la asistencia, especialmente en situaciones donde una demora puede comprometer la recuperación del músculo cardíaco.

“Queremos saber cuáles son los números reales y hacer nuestra propia auditoría de dónde falta apuntar, dónde tenemos que trabajar, qué protocolos nuevos podemos hacer y cómo podemos optimizar los recursos y los tiempos. Con todo ese conjunto de cosas, el único que se va a ver beneficiado es el paciente que realmente está sufriendo un infarto”, sostuvo.

La importancia de reconocer los síntomas

Más allá de los avances médicos, uno de los objetivos de la red es que la población identifique los síntomas de un posible infarto y busque asistencia sin demoras. Para el equipo, la participación en los Martín Fierro de Salud representa una oportunidad de difundir este mensaje entre personas que no pertenecen al ámbito sanitario. Moreschi insistió en que el reconocimiento también puede contribuir a generar mayor conciencia sobre una enfermedad que se encuentra entre las principales causas de muerte.

“Lo que queremos es que ese paciente reconozca el dolor de pecho, reconozca lo que le está pasando en la casa y no espere, que consulte rápido para no perder tiempo. Porque para nosotros el tiempo es músculo cardíaco. El tiempo para nosotros es vida en esa situación”, manifestó el especialista.

Por último, el cardiólogo expresó su deseo de que el trabajo desarrollado en la provincia alcance una mayor difusión a nivel nacional. Si bien la preselección constituye un reconocimiento para los profesionales que impulsaron la iniciativa, consideró que su verdadero valor está en acercar información a la comunidad y fortalecer la respuesta frente a las emergencias cardiovasculares.

“Si podemos traer el premio a Misiones, creo que esa visibilidad es la que se le va a dar a esta patología, que es una de las primeras causas de muerte en el mundo, en Argentina y en Misiones”.