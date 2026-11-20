Se trata de Héctor Reinaldo A., (66) quien desde este último martes era juzgado por hechos de abuso sexual en perjuicio de una niña de 7 años. Episodios que fueron denunciados en abril de 2024 por parte de una tía de la víctima y que habrían sucedido un año antes en el domicilio del encartado y en momentos en que la madre de la criatura se ausentaba del hogar.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 15:19hs.

Los miembros del Tribunal Penal Uno de Posadas condenaron este viernes por la mañana a nueve años de prisión efectiva a Héctor Reinaldo A., un granjero de 66 años de la capital provincial que desde este último martes era juzgado por hechos de abuso sexual en perjuicio de una niña de 7 años. Episodios que fueron denunciados en abril de 2024 por parte de una tía de la víctima y que habrían sucedido un año antes en el domicilio del encartado y en momentos en que la madre de la criatura se ausentaba del hogar.



Durante la mañana de este viernes, en la cuarta audiencia del debate, los jueces Viviana Cukla -presidente-, Gustavo Bernie y Carla Freitag -por subrogación legal- fallaron por unanimidad por la pena antes mencionada. Y además, resolvieron rechazar un planteo de cese de prisión preventiva realizado durante la primera audiencia por el defensor oficial del encartado, representación a cargo del letrado Mario Ramírez.

Por otro lado, notificaron que la lectura de los fundamentos del fallo será leída el 9 de diciembre en la misma sala de audiencias que tuvo cuatro jornadas y que solo dos de ellas -la primera y la última- fueron abiertas al público por ventilarse delitos de instancia privada.

Cabe señalar que, durante la jornada de ayer, tanto la fiscal subrogante Adriana Herbociani, como el abogado del acusado, expusieron sus argumentos durante la etapa de alegatos.

Por otro lado, en relación a la primera audiencia de debate, tuvo como apertura la lectura de la elevación del expediente y de los elementos de prueba que constan de las actuaciones realizadas por este sensible caso y en el que intervinieron, tanto la propia Herbociani como Fiscal de Instrucción Tres de Posadas, como el juez Fernando Verón, a cargo del Juzgado de Instrucción Tres.

El caso

Según lo leído por secretaría y en base a la elevación a juicio, se pudo saber que el caso fue denunciado el 24 de abril de 2024 por la tía paterna de la víctima. En relación a esto, este familiar describió que ese día se presentó en su domicilio un hombre a quien conocía con el apodo de “Misterio”, y quien junto a otras dos mujeres de una iglesia y conocidas del hombre llegaron hasta su domicilio para hacerles entrega de su sobrina y de un hermanito de esta, de 3 años.

Siempre desde lo que se desprende del expediente, la denunciante narró que este tal “Misterio”, a quien conocía por ser vecino de la madre de los pequeños, llegó hasta su casa para explicarle que desde hacía 10 días estaba al cuidado de los menores. Que la progenitora de los mismos se había ausentado de su casa y había dejado solos en su domicilio a los dos hermanitos, por lo que había decidido llevarlos a su casa y quedarse al cuidado de estos.

Pero que, por cuestiones laborales, y al no encontrar a la madre ni tener datos de su paradero, junto a dos amigas de la iglesia, decidió entregárselos a su tía para que esta se hiciera cargo de los niños.

Esta tía, años antes, ya se había hecho cargo de la víctima. También en una oportunidad en que la madre de la menor se ausentó por un tiempo prolongado de su casa. Pero que al tiempo su nuera regresó y se llevó nuevamente a la nena.

Según la denunciante, ese día encontró a los dos pequeños muy abandonados, con sus prendas de vestir sucias y con signos de mala alimentación. Por lo que decidió acudir con las criaturas a realizar la denuncia sobre el estado en el que ambos estaban.

Aunque en el momento en que denunciaba esta situación en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional I, en plena declaración, la pequeña le dijo que no aguantaba un fuerte dolor que tenía en sus partes íntimas. Y tras ir al baño de la dependencia a solas con su sobrina esta termina contándole los abusos que había sufrido meses antes por parte de un vecino de su mamá y a quien le llamaban “Abuelo del Corazón”.

Luego de esto, luego de los correspondientes estudios ginecológicos y los exámenes médicos complementarios se detectaron indicadores de abuso sexual. Los cuales fueron descriptos oportunamente durante la declaración en entrevista en Cámara Gesell que dio la pequeña con profesionales en psicología del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.



A partir de estos avances, desde el juzgado interviniente ordenaron la detención del acusado, quien afrontó el proceso de debate acusado de abuso sexual con acceso carnal por ser cometido contra un menor de 13 años, agravado por ser ascendiente y aprovechando la situación de convivencia preexistente.