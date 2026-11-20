Chlypanka reelecto vocal en el CGE por la lista oficialista, destacó las medidas consideradas favorables por los docentes y tomadas por Passalacqua, desde los procesos de titularización a la garantía de la movilidad jubilatoria con fondos provinciales

viernes 20 de noviembre de 2026 | 14:30hs.

Fabián Chlypanka por Fredomis, resultó reelecto como vocal en el Consejo General de Educación (CGE)

El Frente de Docentes Misioneros (Fredomis) de la Lista 22, logró imponerse a la Lista 23 que se presentaron como Docentes Autoconvocados Misiones. El primer Frente citado, alineado con el oficialismo provincial y apoyado directamente por Hugo Passalacqua, se impuso en las dos ramas educativas.

Fabián Chlypanka por Fredomis, resultó reelecto como vocal en el Consejo General de Educación (CGE) de Misiones y destacó que el resultado valida una etapa de articulación sectorial y medidas administrativas oportunas tomadas dentro del espacio que impulsa el Movimiento por lo que Viene.

Chlypanka subrayó dos aspectos centrales de la jornada, tanto el alto porcentaje de participación del padrón docente y el triunfo obtenido tanto en la rama Media y Superior -donde el dirigente renovó su banca- como en el bloque que integra Primarias, Regímenes Especiales, Nivel Inicial y Adultos.

Según explicó el propio vocal, en los niveles secundario y superior la contienda se polarizó exclusivamente entre ambas listas, lo que otorgó un peso particular a la decisión tomada en las urnas por los educadores misioneros.

Consolidación

Concluyó que, con ello, el Frente de Docentes Misioneros se impuso en las elecciones del CGE y consolidó el armado político del oficialismo provincial. Por eso, más allá del plano estrictamente gremial, el desenlace electoral representa un resultado relevante para el oficialismo provincial vinculado al Movimiento por lo que Viene y conducido por el gobernador Hugo Passalacqua.

Consultado sobre el alcance político de la elección, Chlypanka reconoció de manera abierta que Fredomis se conformó en articulación directa con el equipo del mandatario provincial y contó con su respaldo explícito durante toda la campaña.

Un nuevo tiempo

Para el dirigente -proveniente de la histórica Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) y de la agrupación ADOMI-, el desafío central consistió en integrar dentro de un mismo frente a sectores diversos, con distintas procedencias y miradas.

En su lectura, la respuesta favorable de los votantes “refleja la aceptación de un nuevo tiempo en la política misionera, basado en la apertura al debate, la escucha activa y la construcción de estrategias programáticas conjuntas entre el Estado provincial y los distintos espacios docentes”.

Ejes de gestión

Al analizar los factores que explican el acompañamiento recibido, Chlypanka puso el acento en una serie de definiciones administrativas y normativas impulsadas por el gobierno provincial que, si bien impactan en el bolsillo de los trabajadores, exceden la discusión paritaria tradicional.

El primer punto destacado es la estabilidad laboral. En tal sentido, resaltó el avance en los procesos de titularización, señalados por el vocal como una de las demandas más valoradas por los docentes frente a la necesidad de seguridad en los cargos.

Le sumó otro aspecto reconocido por el sector como la movilidad jubilatoria. La modificación del artículo 10, medida que, según explicó el representante de Fredomis, “garantiza el 100% de la movilidad con fondos provinciales tanto para quienes están próximos a retirarse como para los ya jubilados, evitando que deban iniciar demandas judiciales para percibir lo adeudado”.

El otro aspecto destacado por el gremialista es la cobertura para suplentes. En tal sentido explicó sobre “la reciente firma de un decreto que reemplaza a antiguas actas acuerdo y asegura la continuidad de la obra social durante enero y febrero para los docentes suplentes que cesan en sus funciones a fin de año”.

Los desafíos

En cuanto a los desafíos propuestos habló de que apuntan a una nueva etapa de despapelización y sostener la cercanía con los colegas.

De cara al próximo período de gestión en el CGE, Chlypanka recordó que por el actual contexto critico que atraviesa el país, también el sector transita por un contexto general complejo que exige tanto presencia territorial como resguardo administrativo. En ese sentido, planteó dos prioridades inmediatas para su vocalía.

La primera apunta a supervisar de cerca el proceso de despapelización y digitalización de trámites en el sistema educativo. Si bien consideró necesaria la modernización, remarcó que el frente mantendrá una postura vigilante para garantizar que el paso a las gestiones en línea no vulnere derechos laborales ya conquistados por los docentes.

La segunda prioridad se centra en profundizar la descentralización operativa y el acompañamiento personalizado.

Chlypanka sostuvo que el objetivo es sostener las recorridas por el interior y agilizar las respuestas administrativas a distancia -incluyendo la resolución de consultas y trámites mediante mensajería instantánea- para evitar que docentes de localidades alejadas, como Comandante Andresito, deban afrontar los costos económicos de trasladarse hasta Posadas para gestionar resoluciones o titularizaciones.