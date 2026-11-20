El comercio concentró el 36% de los financiamientos, seguido por los servicios, con el 34%, y la industria, con el 27%. Unos 24 créditos, por $1.050 millones, se canalizaron mediante avales del Fondo de Garantía de Misiones.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 10:33hs.

El Fondo de Crédito Misiones otorgó financiamiento por $6.426 millones a microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes) de la provincia durante 2026, con una mayor concentración de solicitudes en los sectores comercial y de servicios.

De acuerdo con el detalle del balance anual, el comercio concentró el 36% de los créditos otorgados, mientras que los servicios representaron el 34%. En tercer lugar se ubicó la industria, con el 27% del financiamiento, y finalmente la producción primaria, que reunió el 3% restante.

Además, 24 de las operaciones, por un monto total de $1.050 millones, fueron otorgadas con avales del Fondo de Garantía de Misiones (Fogami). Esta herramienta permite que micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que no cuentan con garantías suficientes puedan acceder a financiamiento destinado a inversiones productivas.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, señaló que las líneas ofrecen condiciones preferenciales y contemplan distintas etapas de desarrollo empresarial. Desde emprendimientos que recién comienzan, incluso sin inscripción tributaria ni antecedentes bancarios, hasta firmas con mayor trayectoria que necesitan modernizar sus procesos, ampliar su capacidad productiva o acceder a nuevos mercados.

En ese esquema, una de las alternativas que destacaron desde la cartera fue Despegue Emprendedor, que permite solicitar hasta $6 millones, financia hasta el 100% del proyecto y contempla plazos de hasta 60 meses, con tres meses de gracia. La tasa equivale al 60% de la TAMAR y la garantía puede ser a sola firma, mediante fianza o seguro de caución.

Está destinada a emprendimientos que buscan iniciar sus actividades y admite a personas no inscriptas, monotributistas, responsables inscriptos y personas jurídicas.

Para empresas con mayor recorrido, la línea Competitividad Pymes ofrece montos de entre $4 millones y $300 millones, con financiamiento de hasta el 80% del proyecto. La tasa es fija del 28% durante el primer año y, desde el segundo, pasa a ser TAMAR más dos puntos. Los plazos llegan a 48 meses, con hasta seis meses de gracia de capital. Los fondos pueden destinarse a modernización de procesos, ampliación de capacidad productiva, innovación, digitalización y apertura de nuevos mercados.

También se encuentran las líneas Programáticas 2026, que incluyen Mujer y Verde. La primera contempla créditos de entre $4 millones y $300 millones para MiPyMEs lideradas por mujeres, mientras que la segunda alcanza hasta $500 millones para iniciativas de eficiencia energética, incorporación de energías limpias y reducción de la huella de carbono.

Ambas financian hasta el 80% de los proyectos, con una tasa fija del 21% durante los dos primeros años y, desde el tercero, TAMAR más dos puntos. El plazo máximo es de 48 meses, con hasta seis meses de gracia de capital.

Otra alternativa es Triple Acción, que ofrece financiamiento de entre $4 millones y $500 millones, también con cobertura de hasta el 80% de la inversión. Tiene una tasa fija del 16,80% durante los primeros dos años y, desde el tercero, TAMAR más dos puntos. El plazo alcanza los 60 meses, con hasta 12 meses de gracia de capital. Está orientada a proyectos de optimización de recursos naturales, energías renovables y MiPyMEs lideradas por mujeres.

En cuanto a las garantías, las líneas Competitividad Pymes, Programáticas y Triple Acción admiten avales de hasta $40 millones con garante. Para montos superiores se contemplan garantías prendarias o hipotecarias, avales de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) o del Fogami.

Desde Hacienda señalaron que estas herramientas buscan facilitar inversiones y sostener la actividad económica provincial frente a las dificultades de acceso al crédito bancario tradicional. El impacto, según planteó Safrán, no se limita a las empresas beneficiarias, sino que también alcanza a proveedores, profesionales, comercios y trabajadores vinculados con cada proyecto financiado.