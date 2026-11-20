El exlíder de Viejas Locas fue declarado culpable por el crimen ocurrido en 2018 en Villa Lugano. El tribunal dispuso que cumpla la pena en su domicilio.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 14:46hs.

Cristian "Pity" Álvarez fue condenado este viernes a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, conocido como "El Gringo", ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, del barrio porteño de Villa Lugano. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.

El veredicto puso fin a un proceso judicial que se extendió durante tres meses, con 20 audiencias y alrededor de 40 testigos. La pena fue inferior a los 18 años y seis meses de prisión solicitados por la Fiscalía, pero superior a los 11 años y dos meses reclamados por la querella. La defensa, en tanto, había pedido la absolución al sostener que el músico actuó en legítima defensa.

Uno de los aspectos centrales de la resolución es que Álvarez deberá cumplir los 12 años de condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, con una tobillera electrónica para controlar sus movimientos.

Cómo ocurrió el crimen

El homicidio ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, luego de una discusión entre Álvarez y Díaz frente a una de las torres del complejo habitacional donde ambos vivían. De acuerdo con la reconstrucción del caso, el músico extrajo una pistola calibre .25 y disparó contra su vecino.

La acusación sostuvo que efectuó cuatro disparos y que continuó disparando cuando Díaz ya estaba en el suelo. La víctima murió en el lugar. Después del episodio, el cantante se retiró y descartó el arma. Horas más tarde se presentó ante la Policía y reconoció haber sido el autor de los disparos.

Durante el juicio, Álvarez admitió que había matado a Díaz, aunque defendió su accionar al afirmar que se había sentido acorralado y que actuó para protegerse. Sin embargo, el argumento de la legítima defensa fue rechazado por el tribunal.

Las posiciones durante el juicio

En su alegato, el fiscal Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión. La querella, que representó a la familia de la víctima, solicitó 11 años y dos meses de cárcel.

Por su parte, los abogados defensores reclamaron la absolución y sostuvieron que el músico había actuado en una situación de legítima defensa. Como alternativa, plantearon que se contemplara un exceso en esa figura penal.

El proceso también estuvo atravesado por las discusiones sobre la salud mental del cantante, quien permanece internado en una clínica psiquiátrica de Castelar. Su situación condicionó su participación en las audiencias y generó controversias sobre las condiciones en las que podía afrontar el debate.

La sentencia establece que deberá cumplir la condena en su domicilio, bajo monitoreo electrónico. De esta manera, una vez que finalice la internación y se concrete su egreso, continuará cumpliendo la pena bajo esa modalidad.