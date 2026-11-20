El Tribunal Penal Uno de Oberá impuso la pena máxima prevista para los delitos por los que fue juzgado, en sintonía con el requerimiento de la fiscalía. La defensa había requerido la absolución por el beneficio de la duda.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 11:41hs.

Nacimiento condenado a la pena máxima. //Foto: Cristian Valdez.

Daniel Alberto Nacimiento, de 64 años, fue condenado este mediodía a la pena de prisión perpetua por el abuso sexual y asesinato de Milagros Ayelén Prestes, la niña de 10 años cuyo cuerpo fue hallado en enero de 2024 -un día después de denunciada su desaparición- en una plantación de maíz de Colonia Aurora.

El Tribunal Penal Uno de Oberá dio por acreditada su responsabilidad penal, lo declaró culpable y dictó la pena máxima prevista para los delitos atribuidos al acusado, coincidiendo con el pedido formulado por el fiscal general Juan Pablo Fernández Rissi, quien basó sus argumentos en los testimonios que aquella jornada detrás de Milagros, y luego solo y embarrado, y sobre todo en la pericia genética, que halló adn del acusado los elementos analizados. Pidió que sea sumado al registro de reincidentes por delitos sexuales y que sea trasladado a una cárcel de condenados.

En sus alegatos, la defensora oficial Carolina Valenzuela había requerido la absolución de Nacimiento, en razón de que, a criterio defensivo, no está acreditada su autoría en los hechos en la evidencia desplegada. Hizo hincapié en supuestas contrdicciones de los testigos y argumentó por qué su requerimiento.

El debate se desarrolló durante tres días y contó con la declaración de 29 testigos, entre los que estaban familiares de la víctima, vecinos que participaron en la búsqueda y dijeron haber visto al ahora condenado detrás de la nena, investigadores y peritos. El tribunal estuvo integrado por los jueces David Milicich, presidente, Horacio Paniagua y el magistrado subrogante Jorge Villalba.

Nacimiento llegó detenido al juicio, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y homicidio agravado para ocultar otro delito, procurar la impunidad y por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género, aunque en todo momento se manifestó inocente y negó todos esos cargos. El debate se realizó a puertas cerradas.

El crimen de Milagros

Cabe recordar que la nena desapareció el jueves 11 de enero de 2024, luego de salir de su casa, en el paraje Kilómetro 20, para ir a un comercio a comprar un medicamento. A la mañana siguiente encontraron su cuerpo en un maizal ubicado a unos 400 metros de la vivienda familiar.

La autopsia determinó que había sido abusada sexualmente y murió por estrangulamiento. La investigación avanzó sobre Nacimiento a partir de las evidencias reunidas y los testimonios incorporados a la causa, pruebas que decretaron su permanencia en prisión, ahora como condenado reincidente.

Lo que se confirmó en el juicio es que el hombre había sido condenado dos veces por distintos delitos, siendo la última pena cumplida por abuso sexual, en Buenos Aires. Luego de recuperar la libertad se mudó al norte argentino, pasando por Entre Ríos y luego radicándose en Colonia Aurora, donde, para la Justicia, terminó cometiendo el aberrante delito que otra vez lo depositó en prisión.