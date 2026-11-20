La iniciativa fue preseleccionada en la categoría Acceso y Equidad a la Salud. La comunidad puede acompañarla mediante un formulario digital hasta el 23 de noviembre.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 14:41hs.

La Red de Infarto de Misiones fue preseleccionada para los premios Martín Fierro de Salud, un reconocimiento que pone en valor el trabajo articulado del sistema sanitario provincial para brindar atención oportuna a pacientes que sufren un infarto agudo de miocardio. La iniciativa forma parte de una política pública destinada a mejorar la respuesta ante una de las principales causas de muerte en el mundo.

“La Red de Infarto de Misiones trabaja de forma articulada a través de una política del Gobierno provincial, mediante la salud pública, para tratar de forma oportuna, rápida y precisa, con toda la logística necesaria, esta enfermedad que es la primera causa de muerte a nivel mundial”, expresó el cardiólogo Enzo Moreschi.

En esta oportunidad, la propuesta figura bajo el nombre de Cardiología Hospital Madariaga, en la quinta posición de la categoría Acceso y Equidad a la Salud. Para avanzar en la selección, se encuentra habilitada una votación mediante un formulario digital al que puede acceder toda la comunidad.

“Necesitamos que ingresen al Instagram de Martín Fierro Salud, a la biografía, donde hay un enlace de acceso a través de Google. Cargan un simple formulario para poder votar a Cardiología Hospital Madariaga”, explicó el médico.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 23 de noviembre, a las 23.55. Quienes deseen acompañar la candidatura pueden ingresar directamente al formulario de votación (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepE65EJBGNWZ66OCfm0WDeRfud-yJe9D8W5fEFNnYDLjS34A/viewform).

“Necesitamos tu voto antes de esa fecha”, concluyó Moreschi, al invitar a los misioneros a respaldar la iniciativa provincial.