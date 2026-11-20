El hecho ocurrió alrededor de las 16:30, en la intersección de las calles Fleming y Lezcano. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 17:57hs.

Una rama de grandes dimensiones se desprendió de un árbol este viernes por la tarde en la zona de la Bajada Vieja de Posadas, provocando daños en una camioneta Fiat Strada y en el tendido eléctrico.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30, en la intersección de las calles Fleming y Lezcano. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Tras el incidente, efectivos de la Dirección Bomberos y de la División Motorizada de la Policía de Misiones acudieron al lugar para asegurar el sector y colaborar con las tareas de despeje.

Asimismo, operarios de Energía de Misiones realizaron una evaluación del cableado afectado, mientras los bomberos avanzaron con el corte y retiro de las ramas para liberar el área y prevenir nuevos riesgos.

Las tareas continuaban en el lugar para restablecer las condiciones de seguridad en el sector.