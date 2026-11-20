Como cierre de su período de adiestramiento operacional de nivel Gran Unidad de Combate, la Brigada de Monte XII desarrolló el Ejercicio Muralla Guaraní en San Javier, Itacaruaré, Arroyo del Medio y Cerro Azul.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 16:53hs.

Como cierre de su período de adiestramiento operacional de nivel Gran Unidad de Combate, la Brigada de Monte XII desarrolló el Ejercicio Muralla Guaraní en San Javier, Itacaruaré, Arroyo del Medio y Cerro Azul.

El ejercicio se efectuó bajo la modalidad de dos bandos e incluyó una operación defensiva con acciones retardantes. Las actividades comprendieron planeamiento en los niveles unidad, subunidad y sección, combate en el ambiente de monte, franqueo de cursos de agua, operaciones aeromóviles, instalación de obstáculos defensivos y prácticas de contramovilidad.

Para el movimiento de material pesado hacia las zonas de operaciones se empleó transporte ferroviario.

En el marco de las actividades de comando y control, se utilizaron sistemas remotamente tripulados multipropósito para transmitir información sobre el desarrollo de las operaciones al puesto comando principal.

En la etapa final, los elementos de maniobra ejecutaron prácticas de tiro de combate en tres sectores simultáneos. Posteriormente, se llevó adelante la instancia de crítica del ejercicio para evaluar los procedimientos e identificar aspectos de mejora, seguida por el repliegue de personal y medios hacia sus asientos de paz.

"Muralla Guaraní permitió integrar las capacidades de los distintos elementos de la XIIda Brigada de Monte y ejercitar los procedimientos de planeamiento, conducción y ejecución de operaciones en el ambiente particular de monte", indicaron desde el Ejército Argentino.