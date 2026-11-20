La dos ciudades registraron caídas de árboles y postes de luz. El servicio de energía esta cortado y desde Energía de Misiones trabajan en reponerlo

viernes 20 de noviembre de 2026 | 16:25hs.

Las fuertes tormentas que se desarrollaron en la zona centro y Norte de la provincia durante el mediodía de este viernes golpearon a las localidades de San Antonio y Puerto Iguazú.

Todavía se relevan los daños ya que la inestabilidad con lluvia torrencial, descargas eléctricas y fuertes vientos todavía permanece en la zona.

En una primera evaluación, en San Antonio se contabilizaron al menos seis postes caídos en líneas de media tensión.

En Puerto Iguazú el temporal con fuertes vientos se desató desde las 14 aproximadamente, y en principio dejó fuera de servicio líneas de media tensión en la zona céntrica, barrios aledaños , la zona de las 600 hectáreas y las 2000 hectáreas, las que se fueron normalizando a medida de que la seguridad de las instalaciones lo permitió, indicaron desde Energía de Misiones.

Mientras que el servicio en media tensión se fue reponiendo, quedaron en evidencia daños en sectores puntuales con tendidos de baja tensión afectados por caída de árboles y ramas. Las tareas continuarán hasta normalizar completamente el servicio.